Rafa Jódar ocupa el puesto de Carlos Alcaraz y ya tiene fecha para su estreno

El tenista madrileño debutará en la hierba de Queen's, donde el murciano es vigente campeón y este martes anunció su ausencia

Carlos Alcaraz anunciaba este martes la triste noticia de que no reaparecerá en la gira de hierba y, por tanto, ni defenderá el título en el ATP 500 de Queen's ni tampoco jugará en Wimbledon, donde ha alcanzado la final -con dos títulos- en los tres últimos años.

La ausencia del tenista murciano deja Queen's sin su mayor atracción, ya que no sólo era el vigente campeón, sino que ha ganado por dos veces este prestigioso torneo previo a Wimbledon. Habida cuenta que Jannik Sinner ha anunciado que no jugará nada entre Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz era su principal reclamo.

Ante esto, Alex de Miñaur será el principal referente ahora, con Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Vacherot o Lorenzo Musetti, si finalmente se recupera, como alternativas.

Alejandro Davidovich aparece como 7º preclasificado a día de hoy, aunque lo que llama la atención es la presencia de Rafa Jódar, que debutará en hierba en el circuito ATP en el torneo londinense.

El debut del actual número 29 del mundo en tierra batida, hace tan solo mes y medio, se saldó con el título en Marrakech. Y, desde entonces, ha alcanzado las semifinales del ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) y los cuartos de final en los Masters 1.000 de Madrid y Roma. Y se ha convertido en el jugador de moda en la ATP.

Gran expectación ante el debut de Jódar en hierba

Aquello era un ATP 250 y Queen's un ATP 500, aunque existirán las mismas expectativas de ver cuál es el rendimiento que Rafa Jódar puede dar en hierba en Londres.

El torneo tiene lugar una semana después del final de Roland Garros y contará, en principio, con un tercer español: el balear Jaume Munar. También destaca la presencia de Jack Draper, que lleva un tiempo de baja y tampoco ha llegado a tiempo para Roland Garros; o la de un Holger Rune que no juega desde octubre y que tampoco estará en el Abierto de Francia.

Este martes también se publicaba, por otro lado, la lista de inscritos para Wimbledon, donde entran los 103 primeros clasificados, aunque la lista variará, ya que aún se incluye la presencia, por ejemplo, de Carlos Alcaraz, que es baja segura para este Grand Slam. Sí estará Roberto Bautista, que se despedirá del único grande en el que ha alcanzado las semifinales.

Lista de inscritos del torneo de Queen's 2026

9. Alex de Minaur (AUS)

11. Lorenzo Musetti (ITA)

14. Jiri Lehecka (República Checa)

16. Luciano Darderi (ITA)

18. Valentín Vaherot (LUN)

22. Cam Norrie (GBR)

23. Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

24. Arthur Rinderknech (FRA)

26. Tommy Paul (EE. UU.)

27. Francisco Cerundolo (ARG)

28. Jakub Mensik (República Checa)

29. Rafa Jodar (ESP)

32. Corentin Moutet (FRA)

33. Brandon Nakashima (Estados Unidos)

34. Ugo Humbert (FRA)

35. Alejandro Tabilo (CHI)

36. Alexander Blockx (BEL)

37. Denis Shapovalov (CAN)

30. Jaume Munar (ESP)

43. Rune Holger (DEN)

44. Adrian Mannarino (FRA)

45. Marin Cilic (CRO)

74. Jack Draper (GBR)