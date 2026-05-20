Rafa Nadal sentencia sobre el tenis actual y echa de menos algo: "Es bueno que haya campeones... pero también aspirantes"

El extenista balear ensalza lo que están haciendo Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, y espera que pronto llegue alguien para plantarles cara

Rafa Nadal apenas lleva año y medio fuera de las pistas, su gran rival (Djokovic) aún está activo y algunos de los grandes rivales con los que se enfrentó en el tramo final de su carrera siguen en activo, pero parece como si haya pasado un mundo desde que dijera adiós.

En estos dos últimos años se ha pasado del dominio de la generación de Nadal y Djokovic al de Sinner y Alcaraz, y la 'generación intermedia' parece haber quedado en zona de nadie. Si antes, los Medvedev, Zverev, Ruud... eran rivales duros para los dos veteranos, ahora parecen a años luz de la dupla que domina el circuito y el único al que se ve capaz de plantarles cara, cuando está bien físicamente, es a Novak Djokovic.

Sobre la situación actual del tenis ha hablado Rafa Nadal en la presentación de un documental que comprime su carrera en cuatro capítulos. El tenista balear, en una entrevista con Efe, se muestra cauto a la hora de valorar el tenis actual. Sí admite una evolución lógica, pero echa de menos la competitividad que podía haber antes y que, de momento, Alcaraz y Sinner se han encargado de que no haya.

"No me gusta decir que hay menos competitividad que antes. Cada época es distinta. Ahora hay dos jugadores que están marcando demasiada diferencia con los demás y eso parece que resta un poco de valor, pero es el momento que viven", afirma un Nadal que no resta con eso merecimiento a los dos primeros del ránking mundial. Aunque espera que les salga oposición.

Nadal espera a la nueva generación de tenistas

"Yo confío en que va a llegar gente con ilusión, joven, que les va a presentar batalla. En el tenis es bueno que haya campeones consolidados, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero también es bueno que tengan aspirantes y a día de hoy parece que no hay aspirantes", añade el de Manacor, que vio, como todos, el resultado de Madrid, una paliza del gran favorito sobre el 3 del mundo.

Para Nadal esto también se debe a un bajón puntual de jugadores como Zverev, que a él se lo hicieron pasar mal en su día. Pero que, tarde o temprano, debería igualarse más. "Es evidente que los rivales que deberían ser rivales de ellos dos están en un momento más bajo de lo que se esperaba de ellos. Entonces ellos se han ganado este privilegio de estar por encima de los demás. Hay que felicitarles más allá de todo eso" indica.

Además, la rivalidad que hay entre Alcaraz y Sinner también crea afición y potencia el tenis. "Lo que está haciendo Jannik Sinner de ganar los primeros Masters 1.000 de la temporada es algo único y excepcional y como aficionado estoy disfrutando de estas cosas que son récords que se van batiendo. (...) Carlos (Alcaraz) tiene siete Grand Slam. Es una gran época del tenis de dos jugadores que están marcando una época. ¿Faltan jugadores? ¿Alguien más? Es real y para el bien de nuestro deporte, espero que llegue", sentencia el jugador manacorí.

A Nadal sólo le habría gustado aguantar más por su hijo

Nadal también hacía balance de lo que es su vida después de colgar la raqueta y asegura sentirse "feliz", ya que se esforzó "lo suficiente" para llegar en paz consigo mismo a esta fase de su vida.

Lo único que le habría gustado es poder haber aguantado un poco más para disfrutar de su hijo mayor en los viajes. "Me hubiera gustado que hubiera tenido la opción de haber viajado más conmigo. Mi mujer y yo disfrutamos esa época, esa última época, en la que viajábamos juntos con nuestro hijo y viviendo una experiencia vital todas esas semanas. Como ellos eran felices a mí me ilusionaba intentar seguir y lo intenté hasta que realmente vi que no podía", admite en esta entrevista el balear, que cada vez que arranca Roland Garros se echa de menos su presencia.