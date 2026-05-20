Estalla tras el anuncio de Carlos Alcaraz de que no jugará Wimbledon

El extenista Alex Corretja, quien le había aconsejado que no regresara en la gira de hierba, carga contra los que criticaron a Alcaraz por darse de baja en el Conde de Godó

Carlos Alcaraz acababa este martes con las especulaciones y el optimismo sobre un posible regreso a las pistas tras Roland Garros al anunciar que renunciaba a la temporada de hierba y que, por tanto, ni defendería el título logrado el pasado año en Queen's ni la final alcanzada en Wimbledon, en la que perdió ante Jannik Sinner.

Las esperanzas llegaban de la mano de la opinión de los expertos, que vaticinaban que, si no era un problema crónico, el tenista murciano podría estar entrenando en seis semanas, fecha que se cumple la próxima, cuando aún quedará un mes para Wimbledon.

A ellas se añadían unas declaraciones recientes de Rafa Nadal, quien reconocía haber hablado con Alcaraz y destacaba que su lesión no es crónica, por lo que podrá volver sin problemas a la práctica del tenis.

Pese a todo ello, había quien aconsejaba que no regresara para la pista de hierba. Entre ellos estaba el extenista Álex Corretja, quien entendía que podría no ser la mejor opción por la forma que hay que jugar en esa superficie.

Corretja aconsejaba que no volviera en la gira de hierba

"Después de un mes y medio que quizás esté fuera de competición, veremos cuándo puede volver a entrenar. Empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque a veces ahí haces malos gestos, te meten saques abiertos y te puedes fastidiar la muñeca", señalaba Corretja en El Larguero de la cadena Ser, donde pedía "máxima paciencia" y señalaba que Alcaraz no debería jugar la temporada de hierba si tiene alguna duda.

El tenista de El Palmar parece haber seguido su consejo y pese a que asegura estar mejor de su lesión, ha decidido posponer su regreso y hacerlo en las mejores condiciones. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", publicaba este martes.

Un palo a los que criticaban a Alcaraz

Tras confirmarse su baja, el propio Corretja ha sido uno de los primeros en reaccionar y lo ha hecho para salir al paso de los que en su día criticaron a Alcaraz por darse de baja en el Godó por lo que consideraban una dolencia sin importancia.

"¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba! Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente", publicaba el extenista catalán en X, donde añadía: "La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda. ÁNIMOS CARLITOS", escribió.

Carlos Alcaraz, según coinciden los expertos, no debería tener secuelas de su problema de muñeca, ya que no tiene afectado el tendón y sí la 'vaina' de éste. Aunque después de un mes y medio sin coger la raqueta, lo más aconsejable es ir fortaleciendo esa zona poco a poco y no forzar en absoluto.

Carlos Alcaraz tendrá ahora un mes más antes de que el 2 de agosto comience el Masters 1000 de Canadá. Esa sería la fecha más probable en la que regresase el tenista murciano.