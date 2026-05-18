Buenas noticias para Carlos Alcaraz, que mira a Wimbledon con optimismo

Pese a que se pierde Roland Garros, la previsión de que pueda llegar a la temporada de tierra sigue siendo optimista

Después de dejar verse en Madrid en los Premios Laureus y en el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz ha mantenido su recuperación durante las dos últimas semanas algo apartado de los focos y con la duda de cuándo podrá volver a competir.

Los extenistas Alex Corretja y Feliciano López dejaban en el aire que pudiera estar para la temporada de hierba, ya que sólo quedan tres semanas y el tenista murciano sufre una lesión muy delicada, que necesita una recuperación absoluta para evitar recaídas.

Sin embargo, la pocas noticias que llegan son alentadoras y no se descarta que Carlos Alcaraz pueda reaparecer antes del tercer Grand Slam y estar presente en Queen's, un torneo que ya ha ganado y que le serviría para preparar su desembarco en Wimbledon.

Las dudas, no obstante, están ahí, todos le han aconsejado que se lo tome con calma y lo principal que valoran técnicos y analistas es que, pese estar jugándose el número uno del mundo, el tenista español haya tenido la capacidad y sangre fría de anteponer su recuperación a cualquier otra cosa. Parece tener claro que la muñeca ha retirado a muchos tenistas y que, con eso, no quiere jugar.

Si se cumplen los plazos, podría entrenar en una semana

"Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante", indicaba a Efe osé Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología y que dirige la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Martínez dejaba claro el tiempo de recuperación y daba esperanzas de que podría estar en la fecha prevista. Otra cosa es cómo llegue después de haber estado mes y medio sin coger una raqueta. "Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo de entre cuatro y seis semanas, pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la temporada", estimaba el médico, quien avisaba que le faltaba "información" para poder dar un veredicto más exacto.

Teniendo en cuenta que hace cinco semanas que paró, si la previsión es acertada, ya podría empezar a entrenar a partir de la próxima semana y tendría tres semanas antes de que llegara Queen's. Su equipo, en todo caso, ha sido muy hermético y no ha querido dar falsas esperanzas.

Rafa Nadal admite haber hablado con Alcaraz de su lesión

Uno de los pocos que sí ha reconocido haber hablado durante estas semanas con el tenista de El Palmar es Rafa Nadal. Aunque el mallorquín es conocido, sobre todo, por la grave lesión en el pie que arrastró durante toda su carrera, Nadal también tuvo problemas serios en la muñeca, tuvo que jugar infiltrado en algunas ocasiones y perder sensibilidad, con lo que eso significa para una zona del cuerpo clave a la hora de jugar al tenis.

El exnúmero uno del mundo tiene claro que Alcaraz ha acertado y le ve muy maduro a la hora de afrontar situaciones como ésta. "Las cosas, por experiencia, puedes verlas como un drama muy grande, pero cuando las pones en perspectiva se ven de una forma muy distinta. Por suerte, es una lesión que no va a ser crónica. Creo que ha tomado la decisión adecuada de parar, poniendo en valor que es muy joven y que tiene una carrera por delante", afirma del de Manacor en Radio Nacional España (RNE).

Ahí desveló que había mantenido una conversación telefónica con Carlos y que él mismo había sufrido en dos ocasiones una dolencia similar. Y acierta cuando dice que la clave es la paciencia. "Carlos tiene la suficiente experiencia y sabe que pueden suceder estas cosas, ya no es un novato en el circuito. Evidentemente, es una faena grande. Y le ha sucedido en una época de tierra batida. Aunque es un jugador muy completo que gana en todos los sitios", avisaba Rafa Nadal.