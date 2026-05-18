Carlos Alcaraz reacciona al triunfo de Sinner en Roma

El tenista italiano se coronó en Roma y completó el 'Golden Masters', los nueve Masters 1.000 que se celebran en el circuito; ha ganado los seis últimos de forma consecutiva

Jannik Sinner se aupaba por primera vez en el Master 1.000 de Roma y, con ello, lograba completar los nueve Masters 1.000 que se disputan en el circuito. El tenista italiano ha sabido aprovechar la ausencia de Carlos Alcaraz para hacerse con los dos últimos que le faltaban y ya suma seis consecutivos, una serie que empezó en octubre en París y que ha culminado en la Ciudad Eterna.

Hasta ahora, Novak Djokovic era el único que había ganado los nueve. Lo logró con 31 años, mientras que Sinner lo ha hecho con sólo 24. El tenista transalpino, número uno del mundo, ha sólo lleva diez Masters 1.000 en su carrera, aunque sólo ha repetido triunfo en el de Miami, que ganó en 2024 y también lo ha hecho este año.

Tras superar a Ruud en la final de Roma, Novak Djokovic le dejó en mensaje en sus perfiles de redes sociales en el que le daba la bienvenida a ese particular podio de ganadores de todos los Master 1.000.

Han sido muchas las reacciones al triunfo del italiano, aunque tal vez una de las que más llamó la atención fue la de su gran rival, un Carlos Alcaraz que ha demostrado tener una buena relación con su principal contrincante. El tenista murciano, que no juega desde que se retiró por lesión en el Conde de Godó y es baja para Roland Garros, le mandó a través de las redes sociales un mensaje de felicitación. "Felicidades, Jannik, por completar el Golden Masters, te lo mereces", publicó Carlos Alcaraz en su cuenta de Instagram.

Jannik Sinner, intratable en tierra en 2026

Sinner ha alcanzado este último título tras perder un set en todo el torneo, el segundo que cede desde que empezara la gira de tierra batida. En ella, sólo sufrió con Alcaraz y Jódar en los torneos previos, y, en este, en el polémico partido de semifinales contra Daniil Medvedev, donde se vio favorecido por la suspensión del encuentro por la lluvia.

Su objetivo, no obstante, es ganar Roland Garros, el único torneo del Grand Slam que aún no tiene. “La prioridad ahora es recuperarme lo máximo posible en los próximos dos o tres días. No habrá mucho entrenamiento. De tenis, cero. Lo físico ya veremos. Quiero estar un poco con mi familia en este momento, desconectar del tenis y, a partir del jueves, estaré en París para prepararme. Ahora lo importante es descansar”, señaló el italiano nada más acabar la final de Roma ante Casper Ruud.

Sinner ya piensa en Roland Garros

“No tenemos mucho tiempo para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Mi objetivo sigue siendo París. Lo que he conseguido hasta ahora es increíble, pero mentalmente sé que tengo que seguir haciendo las cosas bien. Es importante descansar, pero también mantenerse en forma”, reiteraba el italiano, feliz de ganar en casa, en el "mejor lugar para completar" la consecución de los nueve Masters 1.000.

Una vez logrado este reto, se le plantean objetivos más altos, pero Jannik Sinner quiere ir paso a paso. “Tenemos que ir torneo a torneo. Lo más importante es estar bien físicamente, porque si no, no llegas a ninguna parte. Es imposible mantener este nivel durante toda la temporada”, afirmaba sobre la posibilidad de completar este año los nueve Masters 1.000.