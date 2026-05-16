Sinner y Medvedev discrepan sobre los calambres y vómitos del italiano en Roma

El número uno sacaba pecho tras resolver una semifinal "muy difícil" ante el ruso por todo lo vivido; y Medvedev da una solución para que no se vean más 'ilegalidades' como la que hubo en este encuentro

Jannik Sinner alcanzó en Roma una nueva final de un Master 1.000. Es la quinta de la temporada y la sexta consecutiva para un jugador que no pierde un partido en este tipo de torneos desde que se retirara por calambres en Shanghai en el mes de octubre del año pasado.

Precisamente los calambres, vómito y los problemas que vivió en su duelo de semifinales contra Daniil Medvedev han sido protagonistas, hasta el punto de eclipsar la hazaña lograda por el tenista de San Cándido. Y ocupar gran parte de la rueda de prensa posterior de los dos semifinalistas.

En ella, Sinner se mostró comedido y sacó pecho por haber superado esa situación crítica, mientras que Daniil Medvedev, su rival, no quiso hurgar en la herida y sólo aludió a la petición de la atención del fisio para los calambres, algo que es ilegal, pero que, como el propio tenista ruso admitió, él también ha usado en algún momento con un truco que desveló.

"No puedo responder". Esa fue la contestación que Jannik Sinner dio ante la pregunta de a qué se debían sus problemas físicos y respiratorios que vivió a partir del segundo set ante Medvedev. Se habló un ataque de pánico y de ansiedad, algo que ya ha vivido en algún partido anterior. El hecho de que el partido se detuviera por la lluvia, una petición sobre la que insistió mucho Sinner, le benefició.

Sinner, satisfecho de cómo afrontó su difícil situación

"Tuve que luchar muy, muy duro ayer. Sabía antes del partido que podía ser muy físico. Jugué muy bien el primer set, pero luego, las condiciones se pusieron muy difíciles y fue duro superarlo. Intenté jugar con la mejor energía posible. (...) Cuantos más años pasas en el circuito, más normal es conocer las situaciones y saber manejarlas mejor. Lo mejor que uno puede hacer es mantenerse lúcido el mayor tiempo posible. Pero no todos los partidos ni todos los días puedes estar al cien por cien. Aun así, estoy contento de cómo resolvimos este partido", sentenciaba Sinner.

El número uno del mundo sí reconoció que el parón le vino bien y que jugar tras un descanso y en otras condiciones le permitió cerrar el pase a la final del Roma Open. "Hoy todo puede pasar porque empiezas de cero, pero la posición en la que estaba era mucho mejor con el 'break' a mi favor. Cuando jugamos hoy, hacía sol, así que las condiciones eran diferentes. Estoy contento de haber conseguido la victoria", añadía un Sinner que sí reconocía que le había costado dormir.

Daniil Medvedev da una solución para acabar con la polémica de los calambres

Su rival, Daniil Medvedev, también fue preguntado por ello y, pese a ser el 'perjudicado', no quiso crear más polémica por todo lo vivido el sábado. "Era imposible venderlo -el pedir atención con calambres-, pero tengo una solución: permitir la atención física para ayudar. Permitir tres minutos de fisioterapia cuando se tienen calambres. Así no habría problema, porque un jugador podría decir: "Tengo calambres, necesito un fisioterapeuta". Ahora no está permitido y si empiezas a tener calambres, lo que haces es pedirle ayuda a un fisioterapeuta y decirle: 'Tengo un pequeño dolor en la pierna'. Probablemente yo también lo he hecho en mi carrera", explicaba Medvedev, quien protestó a la juez árbitro, ya que entendía que Sinner estaba cometiendo una ilegalidad.

Medvedev si sacó pecho de haber podido jugar de tú a tú al intratable número uno y de haberlo llevado al límite físico. "Jugamos muchos golpes porque yo también juego así", indicaba el ruso, quien dejó claro que "no hay otra forma de ganar" a Jannik que no sea jugar de fondo a ver quien aguanta más. "Es una lucha para ambos. Lo vimos en Montecarlo. Él también tuvo dificultades, pero ganó. Que tenga dificultades no le impide ganar", reconocía tras sumar una nueva derrota ante el italiano.