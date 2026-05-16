El tenis español luchará por un segundo título en el Roma Open

Tras la final alcanzada el viernes por Cristina Bucsa, Marcel Granollers, junto a Horacio Zeballos, alcanzó la final de dobles masculina de Roma y se cruzará contra los ídolos locales

España podría acabar con un doblete del Roma Open 2026 después de haber visto cómo se quedaba sin representantes individuales femeninas a las primeras de cambio y de que, en el cuadro masculino, Rafa Jódar y Martín Landaluce cayeran en cuartos de final ante Darderi y Medvedev, respectivamente.

Si el viernes, la cántabra Cristina Bucsa lograba meterse en la final del cuadro de dobles femenino, junto a la norteamericana Nicole Melichar-Fernández; una final que disputa este domingo. Los que han logrado seguir sus pasos este sábado son la pareja formada por Marcel Granollers y Horazio Zeballos, que se jugarán el título en Roma frente a los locales Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

El español y el argentino se han clasificado después de levantar un partido, ante el croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek, que se les había puesto en contra y de superar el duro palo que supuso perder el 'tie break' del primer set por 12-10. Pese a ello, no se vinieron abajo, siguieron luchando y acabaron llevándose el partido tras arrasar en el 'super tie break' final por un marcador global de 6-7,(10), 7-5 y 10-2 en dos horas y catorce minutos.

Granollers y Zeballos, que partían como segundos favoritos en el Master 1.000 de Roma, tendrán la opción de ganar por tercera vez en el Foro Itálico tras los trofeos conseguidos en 2020 y 2024. Sería su primer título en un año que, hasta ahora, ha sido esquivo para ellos. Lo que les permitiría, a su vez, llegar llenos de confianza a Roland Garros.

Granollers y Zeballos, contra el marcador y la lluvia

La dupla hispano-argentina no sólo tuvo que luchar contra el marcador, sino que tuvo que tener la cabeza muy fría para mantenerse en el encuentro en medio de los parones por la lluvia, ya que hasta en dos ocasiones se detuvo el partido de semifinales por ese motivo.

Tras perder el primer set, la igualdad se mantuvo hasta el 5-5, pero tras asegurarse su saque, lograron el 'break' al resto y aprovecharon la inercia para llevarse diez de los doce puntos del 'super tie break' con el que se deciden los partidos de dobles.

Vavassori y Bolelli, los rivales

También esa peculiar tercera manga decidió que los rivales de Marcel Granollers y Horacio Zeballos fueran Vavassori y Bolelli. Los italianos superaron en semifinales a la pareja formada por el estadounidense Cristiano Harrison y el británico Neal Skupski.

El partido fue parecido al del español y el argentino, con una salvedad, que Boelli y Vavassori respondieron a la pérdida del segundo set. Ganaron los italianos el primero en un 'tie break', también, muy disputado, perdieron la segunda manga, pero se rehicieron para ganar en el 'super tie break' definitivo y el partido por 7-6(9), 3-6 y 10-6.