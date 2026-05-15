Landaluce, el 'locky loser' más guerrillero de Roma: "No tengo nada que reprocharme"

El tenista español fue repescado de la fase previa y casi sorprende a un Medvedev en cuartos de final que tuvo que remontarle tras el 1-6 que le endosó en la primera manga

Martín Landaluce se ha quedado a las puertas de las semifinales en Roma.IMAGO

Martín Landaluce no está dispuesto a que sólo se hable de Rafa Jódar como la gran alternativa a Carlos Alcaraz. El también tenista madrileño se ha quedado también a punto de hacer historia en el Masters 1000 de Roma. Pero sus primeras semifinales en un certamen de esta categoría tendrán que esperar.

La lluvia y el ruso Daniil Medvedev se lo impidieron tras una batalla intensa e igualada hasta el final (1-6, 6-4, 7-5). El español le plantó cara, llegó a estar por delante y resistió a un tenista experimentado que al final tiró de veteranía para remontar.

Landaluce se ha convertido en el primer jugador nacido a partir de 2006 en lograr los cuartos de final tanto en tierra batida como en suelo duro en un torneo de esta categoría. Y lo ha hecho a sus 20 años, siendo el número 94 del ranking y accediendo al cuadro principal como 'lucky loser' tras caer en la fase previa. Y, sin duda, aprovechó dicho regalo para tumbar luego a Marin Cilic, Mattia Bellucci y Hamad Medjedovic.

Ahora, se marcha satisfecho con el trabajo realizado: "Siempre quieres más, pero ha sido un gran partido y creo que no tengo nada que reprocharme. He dado todo lo que tenía que dar, hay cosas que mejorar y esa es la vida, o sea, que satisfecho".

El tenista madrileño recalcó que en el encuentro hubo "un nivel altísimo", que fue "bastante físico" y que acabó disfrutándolo "muchísimo" pese a haber perdido.

"Hay un montón de cosas que podemos mejorar, que podemos hacer mejor, y seguro que el nivel va a seguir subiendo. Estoy con la cabeza muy fría, muy tranquilo", aseveró.

Por otro lado y sobre la atmósfera que había en el Foro Itálico, Landaluce cree que le benefició: "Creo que notaba muchísimo ese ambiente que había, ese espíritu guerrero, y, al final, pues, yo, como español, también comparto cierto de esos valores. Me ha ayudado a seguir trabajando, a dar mi 200 por cien".

Martín Landaluce, centrado ya en Roland Garros

Tras competir en Madrid y Roma, ahora viene el examen final en tierra batida para todas estas jóvenes promesas de la raqueta: Roland Garros. Y Landaluce piensa acudir al Grand Slam parisino "con los pies en la tierra" tras clasificarse esta vez por méritos propios para el cuadro final.

Y es que, tras alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final sobre tierra batida y los segundos en su carrera, ahora el madrileño quiere poder hacer un buen papel en el próximo 'Major', donde tampoco estará Carlos Alcaraz.

Medvedev imitará a Landaluce para ganar a Sinner

Daniil Medvedev le ha visto las orejas al lobo en Roma en el partido que disputó frente a Martín Landaluce y, ahora, le toca medirse al verdadero ogro del torneo, Jannik Sinner.

Y el ruso tiene claro cómo debe salir si quiere tener opciones de victoria frente al número uno del mundo: "Muy sencilla: jugar como Martín hizo en el primer set, ir con el máximo de potencia y colocar cada pelota en la línea. Es una pequeña broma, pero en cierto modo, si quieres ganar a Jannik has de jugar tu mejor tenis".

Y los halagos hacia el tenista español no se quedaron ahí: "En el primer set hoy, Martín (Landaluce) jugó una auténtica locura. No sé si mi nivel fue malo en ese set, está claro que es un 6-1, pero es que él jugó a un nivel demasiado bueno, atacando todas las bolas pronto, mandando todo a la línea, era una barbaridad".