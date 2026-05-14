Rafa Jódar cae en Roma con humo, sin luz y tras una maratón de más de tres horas

El tenista español protagonizó una gran remontada en el segundo set, pero no fue suficiente para llevarse el partido. Luciano Darderi le metió un rosco en el tercero y puso fin a sus esperanzas de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Roma. El partido estuvo marcado por dos grandes interrupciones

El español Rafael Jódar cayó eliminado del Masters 1000 de Roma tras perder ante el italiano Luciano Darderi en cuartos de final, después de mostrar garra en un partido frenético marcado por una interrupción, por el humo que cubrió la pista y por un tenista local brillante crecido ante su afición. El encuentro, titánico, se resolvió en tres sets (7-6 (5), 5-7, 6-0) y fue maratoniano, con una duración de tres horas y ocho minutos.

Con su victoria, la más importante de su carrera hasta ahora, Darderi alcanzó por primera vez las semifinales en este nivel, mientras que Jódar se quedó a las puertas de ser el segundo semifinalista masculino más joven de Roma en este siglo, después de Nadal, con 18 años, en 2005.

Comenzó fuerte el partido el italiano, que rompió el primer servicio al español desatando la furia del público. Repetidos 'Lucio, Lucio', y mucha presión para el visitante. Cada uno hizo valer sus saques siguientes, con un Jódar agresivo tanto de derecha como de revés y un Darderi que trato de frenar una posible remontada con su potente 'drive'.

El partido, interrumpido por los aficionados del Inter de Milán

Pero el español hizo lo propio, le devolvió el robo del servicio y se adelantó. Toma y daca durante la primera manga, con la pista envuelta en el humo de las bengalas de los aficionados del Inter de Milan que festejaban la consecución de la Copa Italia a escasos metros del estadio.

El primer set terminó con la misma locura que lo envolvió, en tie-break, con una sufrida remontada del italiano que hizo estallar a la grada y agachar la cabeza al español. En nada más y nada menos que una hora y veintidós minutos. Una manga que hubiera merecido tanto uno como otro.

El inicio del segundo set también estuvo marcado por un parón de veinte minutos por fallos en el sistema del juez de silla, con el ruido de helicópteros sobrevolando la zona y con el sonido de ambulancias colándose en la cancha.

Al comienzo de la segunda manga, se salió del partido el español, pero le dio la vuelta a un 0-3 y se puso por delante. Sin embargo, el anfitrión tuvo hasta dos bolas de partido que tuvo que salvar Jódar para forzar el tercer set.

Tras cambiarse de camiseta por la caída sufrida, el tenista madrileño acusó el cansancio y las molestias físicas, mientras el italiano cerró el set sin conceder un solo punto. Brillante actuación de Darderi, que firmó una exhibición ante su público, en un estadio que fue vaciándose poco a poco debido a que el partido terminó a altas horas de la madrugada.

Martín Landaluce es la última esperanza española en Roma

Ambos afrontaron el partido como uno de los más importantes en sus respectivas carreras, y perseguían la hazaña de sus primeras semifinales en ATP 1000. Para el de Leganés eran sus segundos cuartos en este nivel, para el nacido en Villa Gesell, Argentina, y nacionalizado italiano, los primeros.

En el otro lado del cuadro, en cuartos de final, el número uno, Sinner, se enfrenta al ruso Andrei Rublev y el español Martín Landaluce al ruso Daniil Medvedev.