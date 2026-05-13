Rafa Jódar - Luciano Darderi: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Roma Open 2026

El madrileño podría conseguir alcanzar las primeras semifinales de un Masters 1000 en su carrera, lo que aumentaría las opciones de volver a verse las caras con Jannik Sinner.

Rafa Jódar vuelve a ser enemigo de Italia en el Masters 1000 de Roma. Tras convertirse en verdugo de Matteo Arnaldi en la segunda ronda, ahora se mide en cuartos de final a otro italiano, Luciano Darderi. Un motivo por el que volverá a tener a la grada en contra, por mucho que esté siendo una de las grandes revelaciones de los últimos certámenes.

Y su rival, por si acaso, ya le ha avisado de lo que le espera: "Obviamente, la recuperación física es importante. Masajes, descanso y buena alimentación. Jugaremos por la noche en la Pista Central, que es diferente a la que acabo de jugar. Jódar es un gran jugador y lo ha demostrado en los últimos cuatro torneos. Intentaré darlo todo, como lo he hecho hasta ahora. También lo analizaremos desde el punto de vista táctico. Sin duda será un partido difícil, pero contaré con el apoyo de la grada e intentaré sacarle el máximo partido".

El italiano llega, además, con la barrita de la moral plena tras cargarse a Zverev en los octavos de final, con remontada incluida y salvando hasta cuatro bolas de partido (1-6, 7-6 (10), 6-0).

"¿Cuántos puntos de partido salvé? ¿Cuatro, en serio? Estaba tan concentrado que juro que no lo recuerdo. Creo que fueron uno o dos . Siempre había jugado por la noche y me acostaba a las tres o cuatro. Hoy fue el primer partido que jugué de día. Las condiciones eran diferentes. Hay mucha presión jugando aquí. Quería demostrar que podía jugar un partido así. Por suerte logré ganar, porque fácilmente podría haber perdido. De todas formas, el nivel está ahí. Más allá de perder el segundo set, sabía que estaba jugando bien. Estoy orgulloso de haber seguido luchando en el momento más difícil", comentaba el italiano tras el partido contra el germano.

Mientras tanto, Rafa Jódar, que podría colarse por primera vez en su corta carrera en unas semifinales de un Masters 1000, se mantiene firme con sus ideas tras vencer a Learner Tien en dos sets: "Creo que me he adaptado muy bien, he sabido gestionar muy bien las emociones y los partidos. Hoy era un partido muy complicado, Learner (Tien) es un jugador que hace las cosas muy bien. Para mí este año todo es nuevo. Todos los torneos, los jugadores... me estoy acostumbrando. Pero creo que voy a tomar este año como un año de aprendizaje, porque creo que puedo aprender muchas cosas si soy inteligente, si analizo los partidos y si soy consciente de lo que sucede alrededor del torneo".

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Luciano Darderi?

El partido entre Rafa Jódar y Learner Tien correspondiente a los cuartos de final del Roma Open 2026 tendrá lugar este miércoles 13 de mayo. Juega en la pista central, en torno a las 20:30 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales.

La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

El WTA 1.000, por su parte, también puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en este tercer Master 1.000 de tierra batida, con especial atención a los tenistas españoles.