Martín Landaluce sigue escalando en Roma pero Davidovich se despide

El madrileño se impuso en dos sets a Mattia Bellucci y el andaluz perdió también en dos mangas ante el ruso Andrei Rublev

El español Martín Landaluce se ha clasificado este lunes para los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer al italiano Mattia Bellucci, con un tenis solvente que puso en apuros a una de las referencias locales del torneo y que prolonga su participación tras entrar como repesca o 'lucky loser'.

Landaluce, de 20 años, una de las jóvenes sensaciones del tenis español, acabó con Bellucci, que jugó ante su público, en una hora y cuarenta y siete minutos y en dos sets: 6-4, 6-3.

El partido fue claramente dominado por el madrileño, que mostró un gran nivel, mientras que Bellucci se vio por momentos frustrado, especialmente cuando el español le rompió el saque para conseguir un 'break' al final del primer set.

Con este triunfo, se ha asegurado subir al número 80 del mundo y se ha convertido en el sexto 'lucky loser' en llegar a octavos en Roma, alcanzando así su segunda cuarta ronda de Masters 1000 tras Miami.

Landaluce aprovecha la baja de Vacherto

La victoria del español, con un tenis sólido, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherto.El madrileño, número 94 en el 'ranking', perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pelegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

Tras lograr este año adentrarse por primera vez entre los cien primeros del ranking ATP con su participación en el Masters 1000 de Madrid, ahora busca colarse en el top 50.Para ello, deberá ganar en octavos de final al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el serbio Hamad Medjedovic, su próximo reto.

Davidovich se despide de Roma

Mientras tanto, el ruso Andrei Rublev se interpuso este lunes en el camino del español Alejandro Davidovich, al imponerse en tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, en un duelo en el que el malagueño no logró tomar la iniciativa ante un rival que llevó el control del encuentro y que se resolvió en dos sets: 6-4 y 6-4.

El primer set fue muy igualado, pero acabó cayendo del lado del ruso, más certero en los momentos decisivos. Davidovich, numero 23 y segundo mejor español en la clasificación por detrás de Carlos Alcaraz, llegó a ponerse por delante hasta en dos ocasiones, pero no supo aprovechar su superioridad.

El malagueño, siempre por detrás en la segunda manga, tampoco logró reencontrarse con su tenis ante un Rublev que, en cambio, le rompió el saque en el primer juego y supo imponer su estilo agresivo para conservar la ventaja.

Con esta derrota, Davidovich se ha despedido de la arcilla romana tras superar en segunda ronda al chileno Cristian Garín, antes de caer de nuevo en la misma instancia que cayó recientemente en Madrid, donde sufrió una contundente derrota ante el noruego Casper Ruud en un partido en el que estuvo desconectado.

Por su parte, Rublev, cuyo mejor resultado en Roma fueron unos cuartos de final en 2021, avanzó de ronda y buscará superar esa fase para igualar o mejorar su marca en el torneo. El ruso, número 14 del ranking, se enfrentará en octavos al ganador del duelo entre el estadounidense Brandon Nakashima y el georgiano Nikoloz Basilashvili.