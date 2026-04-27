Casper Ruud pone firma a la debacle de Alejandro Davidovich en el Madrid Open

El noruego, quien ya acabó anteriormente con Jaume Munar, no da opción al español en dieciseisavos de final al derrotarle en dos sets por un contundente 6-3 y 6-1

No ha podido ser. Si bien la misión era complicada al tratarse de un rival de primer nivel, se esperaba que Alejandro Davidovich tuviese alguna oportunidad de pasar a los octavos de final del Mutua Madrid Open. No ha sido así. Un certero y decidido Casper Ruud ha impuesto su ley con firmeza, y subrayado su condición de vigente campeón del Masters 1000 de la capital de España, para derrotar al jugador español, que solo fue capaz de ganar cuatro juegos a su rival (6-3 y 6-1) para caer eliminado.

En un partido alterado por algunos incidentes, como un rifirrafe en la grada o la rotura del anclaje de la red que tuvo el choque parado, Ruud volvió a ejercer con contundencia en su defensa de la corona de Madrid. Así, tras ceder solo un juego (6-1 y 6-0) ante el también español Jaumer Munar, acabó igualmente con el malagueño, quien por momentos dio la sensación de estar plenamente desconectado del encuentro,

Si bien Ruud era favorito, no es menos verdad que de los seis anteriores cara a cara entre ambos la igualdad era máxima con tres victorias de cada uno. Ahora el noruego desempata de la manera más dolorosa posible en una Caja Mágica que vio caer al malagueño en un corto partido de 80 minutos. Por cierto, el rival en octavos del jugador de 27 años saldrá el partido que disputan el griego Stefanos Tsitsipas y el español Daniel Mérida.

Madrid, un grato recuerdo para Casper Ruud

Mientras Davidovich se quedaba sin sumar la que hubiese sido su victoria número 50 en un Masters 1000, Ruud alcanzaba las siete consecutivas ante el público de Madrid, donde hace justo un año lograba su primer torneo de tal categoría al derrotar en la final a Jack Draper por 7-5, 3-6 y 6-4.

En cuanto a la repercusión de su actuación en la capital de España mirando al resto de la campaña, el jugador de Oslo necesita llegar al menos a semifinales para evitar caer fuera del top 20 por primera vez desde mayo del 2021. Sí, aun lucha por recuperar su mejor versión.