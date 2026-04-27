Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 27 de abril con Zverev, Sabalenka, Dani Mérida, Davidovich...

Alejandro Davidovic, ante Ruud, y Dani Mérida, frente a Tsitsipas, se citan este lunes con los aficionados del Mutua Madrid Open 2026

Después del final vivido ya de madrugada entre Rafa Jódar y Joao Fonseca, la segunda semana del Mutua Madrid Open 2026 comienza con un choque entre el malagueño Alejandro Davidovich ante el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.

Un buen partido para comenzar una jornada donde se completa la tercera ronda del cuadro masculino con partidos como el Terence Atmane-Alexander Zverev o el que el ruso Daniil Medvedev disputa ante el joven valor nórdico Nicolai Budkov Kjaer.

Aparte de Davidovic, también entrará en escena Dani Mérida, al que le han vuelto a asignar la pista Arantxa Sánchez Vicario, donde tiene el público encima y, por ahora, está ayudándole a seguir pasando fases. En tercera ronda tendrá un rival también crecido en este Mutua Madrid Open 2026, como es el griego Stefanos Tsitsipas.

En el cuadro femenino ya se unifica el calendario para todas y se juegan los octavos de final al completo, con las Sabalenka, Rybakina, Coco Gauff... Todas las favoritas que aún quedan en competición.

Orden de juego del lunes 27 de abril en el Mutua Madrid Open 2026

ESTADIO MANOLO SANTANA

Alejandro Davidovich-Casper Ruud (11:00 horas)

Aryna Sabalenka-Naomi Osaka (No antes de las 13:00 horas)

Linda Noskova-Coco Gauff (No antes de las 16:00 horas)

Terence Atmane-Alexander Zverev (No antes de las 20:00 horas)

Anastasia Potapova - Elena Rybakina (No antes de las 21:00 horas)

PISTA ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO

Belinda Bencic-Hailey Baptiste (11:00 horas)

Stefanos Tsitsipas-Daniel Mérida (A continuación)

Daniil Medvedev-Nicolai Budkov Kjaer (A continuación)

Marta Kostyuk - Caty McNally (No antes de las 19:00 horas)

Karen Khachanov-Jakub Mensik (A continuación)

ESTADIO 3

Ann Li-Leylah Fernández (11:00 horas)

Solana Sierra-Karolina Pliskova (No antes de las 13:00 horas)

Mirra Andreeva-Anna Bondar (No antes de las 15:00 horas)

Alexander Blockx-Felix Auger-Aliassime (A continuación)

Adolfo Daniel Vallejo-Flavio Cobolli (A continuación)

PISTA 4

Partido de dobles (11:00 horas)

Partido de dobles (A continuación)

Francisco Cerundolo-Luciano Darderi (No antes de las 15:00 horas)

Dobles (No antes de las 17:00 horas)

PISTAs 5 Y 6

Dobles toda la jornada (11:00 horas)

Dónde ver por TV y online el Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.