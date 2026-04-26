Osasuna - Sevilla, en directo el partido de la jornada 32 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta a Osasuna y Sevilla, que visita El Sadar en puestos de descenso

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo de ESTADIO Deportivo del partido que enfrenta a Osasuna y Sevilla en El Sadar, una cita dramática que los nervionenses afrontan en puestos de descenso.

Los nervionenses están obligados a llevarse el triunfo en su visita a El Sadar para salir de la zona de descenso, en la que ha caído tras el triunfo de ayer del Alavés. Una situación extrema que tendrá que saber lidiar sobre el terreno de juego.

Osasuna empezó la jornada décimo, pero las tres jornadas seguidas sin ganar y los triunfos de los de abajo han provocado que tenga el infierno a solo cinco puntos , por lo que necesita ganar para evitar sustos.

García Plaza explica lo que ocurre con Jordán en el Sevilla y espera a Azpilicueta

Luis García Plaza sigue sin contar con Azpilicueta, futbolista al que considera importante y que todavía no ha tenido a sus órdenes. Es la única ausencia junto a Marcao.

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A la espera del once inicial, os dejamos por aquí las posibles alineaciones de Lisci y García Plaza

García Plaza responde a una posible destitución en el Sevilla: "Sería un caos"

¿Me estás preguntando por la destitución? Me acabas de dejar sorprendidísimo. Sería el caos total, si por tres partidos sacando tres puntos.... No es muy bueno, pero no es una ruina. Me has dejado helado", señaló el míster.

Tras la derrota contra el Levante, surgieron especulaciones acerca de que la planta noble sevillista se plantea destituir al técnico madrileño si caen en Pamplona. Posibilidad que considera una locura García Plaza. "

Luis García Plaza grita 'Todos o ninguno': lista de convocados del Sevilla para visitar a Osasuna

García Plaza no ha querido dejar a nadie en tierra ante la importancia del partido y se ha llevado a toda la plantilla, también a los lesionados Marcao y Azpilicueta y a los descartes

¡Ya tenemos el once del Sevilla y viene con sorpresas mayúsculas! Estos son los hombres elegidos por García Plaza: Odysseas; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Sow, Agoumé, Vargas, Oso; Isaac y Maupay.

García Plaza ha introducido tres cambios en el once con respecto a Valencia, con las entradas de Suazo en el carril zurdo y de Carmona en el diestro, si bien el más llamativo es la entrada de Maupay, hasta ahora inédito con el madrileño, en lugar de Akor Adams. El francés compartirá ataque con Isaac Romero.

El técnico nervionense opta en esta ocasión con un 4-4-2, con el carril zurdo doblado con Suazo y Oso, y Maupay e Isaac Romero arriba.

¡También está el once de Osasuna! Esta es la apuesta de Lisci: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz; Rubén García, Víctor Muñoz; Budimir.

El entrenador sevillista, que se llevó a todos, ha vuelto a dejar fuera a Joan Jordán y también ha prescindido de Fábio Cardoso, hasta ahora sin ningún minuto. Vuelve al banquillo Januzaj, descartado para Valencia.

Real Oviedo - Elche en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 32 de LaLiga

Antes del comienzo del choque, el Elche se ha impuesto por 1-2 al Oviedo y abre brecha con el descenso, pues a la espera de lo que haga el Sevilla en Pamplona le lleva cuatro puntos. Los ovetenses, condenados al regreso a Segunda.

"Creo que estoy trabajando más que en toda mi vida. Le dedico todas las horas del día; de la ciudad deportiva a casa y de casa a la ciudad deportiva. Incluso no paro de pensar. Eso es lo que quería expresar", señaló el técnico.

¡ Salida esperanzadora del Sevilla! El equipo de Luis García Plaza empieza con ímpetu y genera una primera ocasión con un centro desde la izquierda de Vargas.

No lo hemos comentado antes, pero García Plaza ha prescindido de Gudelj y Manu Bueno, titulares contra el Levante.

La cita que afronta el Sevilla esta tarde en El Sadar ser erige en una final dramática, en un ejercicio de pura supervivencia para no poner otro clavo en su ataúd en su lucha desesperada por salvar la categoría.

Las derrotas ante dos rivales directos como Oviedo y Levante han situado a los nervionenses en una posición crítica, agravada por los resultados positivos de los equipos con lo que pelea por no descender a Segunda.

En puestos de descenso tras el triunfo del Alavés

Y es que el Alavés se impuso ayer al Mallorca y los rebasó en la tabla. por lo que el Sevilla se planta en feudo rojillo con la presión extra de encontrarse en este momento en puestos de descenso.

Ahora mismo está a un punto de la salvación y precisa de un triunfo para tomar aire y afrontar el partido en casa contra la Real Sociedad fuera del infierno, pues permanecer en él hasta la próxima jornada puede ser una losa demasiado pesada para un equipo al que le pesa su claramente situación.

Dos bajas para García Plaza

Para ello, Luis García Plaza sigue sin poder contar con César Azpilicueta, al que todavía no ha tenido a su disposición desde que se sentó en el banco nervionense, a la par que Marcao se pierde lo que resta de curso. Aun así, el preparador madrileño se los ha llevado junto a los descartes para que todos remen en la misma dirección y hacer grupo de cara a un choque tan trascendental.

Osasuna necesita refrendar su salvación

Por su parte, Osasuna, décimo en la tabla, llega tras tres jornadas sin ganar y precisa rematar la permanencia con un buen resultado ante los hispalenses para evitar meterse en problemas, pues la renta con el descenso se ha reducido a cinco puntos y de perder el Sevilla le recortaría tres.

Alesso Lisci dispone de todos sus hombres disponibles para este partido a excepción de Iker Benito.