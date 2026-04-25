Luis García Plaza grita 'Todos o ninguno': lista de convocados del Sevilla para visitar a Osasuna

El técnico sevillista rescata a sus propios descates y a los dos lesionados para viajar a Pamplona con absolutamente todo lo que tiene en su mano, pretendiendo conseguir que todos remen para lograr una victoria que les ayude a salir del puesto de descenso al que cayó este sábado

El Sevilla FC camina por una cuerda floja que cada día que pasa se ve más delgada y sin que haya red para amortiguar el batacazo. La victoria del Deportivo Alavés ante el RCD Mallorca hace que el equipo nervionense caiga a puestos de descenso justo antes de visitar este domingo al CA Osasuna. Es una cuestión de vida o muerte, en el sentido más literal que se le puede aplicar al mundo del fútbol, y Luis García Plaza ha querido remarcar la necesidad de reforzar la unión del grupo como única vía de redención.

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La salvación será yendo todos a una o no será. Y ése es el mensaje que el madrileño ha transmitido publicando una convocatoria de 28 futbolistas para viajar a Pamplona en la tarde de este sábado. En la expedición viajan Joan Jordan y Adnan Januzaj, quienes fueron descartados por decisión técnica para el duelo del pasado jueves contra el Levante UD y ni siquiera viajaron a Valencia.

También están presentes los lesionados César Azpilicueta y Marcao Teixeira -el brasileño incluso está dado de baja en LaLiga-, que a pesar de no poder jugar intentarán aportar su experiencia al grupo. Son las dos únicas bajas que tiene Luis García Plaza para este encuentro en un estadio que históricamente no se les ha dado nada bien a los nervionenses.

El madrileño, además, se lleva a Navarra a todos los canteranos que trabajan habitualmente con el primer equipo a excepción de Miguel Sierra, que seguirá jugando con el Sevilla Atlético, al menos mientras que el filial no consume su descenso matemático a Segunda RFEF. El capitán franjirrojo, Alberto Flores, vuelve a ser citado como tercer portero. Así, se suma a Andrés Castrín y a Joaquín Martínez 'Oso', quienes incluso vienen participando bastante en los esquemas del nuevo entrenador del conjunto blanquirrojo. El descenso quema más que nunca y García Plaza quiere a todo el plantel en primer línea de fuego.

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La lista al completo con los 28 futbolistas convocados por Luis García Plaza la componen los porteros Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Alberto Flores; los defensores Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Marcao Teixeira, Fede Gattoni, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Joan Jordán y Manu Bueno; y los atacantes Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Adnan Januzaj, Peque Fernández, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.