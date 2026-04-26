Lisci: "Es de locos; hay que darle mucho valor, porque ellos era cortar, cortar..."

El preparador italiano del conjunto rojillo destaca que no pudieron tener continuidad por el juego de los nervionenses y que, en los diez minutos de desconexión que tuvieron, encajaron el 0-1, aunque se vanagloria de una reacción apoyada en la grada: "Han metido una marcha; son increíbles"

Cuestionado por su carrerita en el minuto 94 por la banda para celebrar el 2-1 de Alejandro Catena, el técnico del CA Osasuna confesó cuáles son las sensaciones que le dejan este triunfo agónico: "Pasa por mi cabeza que, al final, lo he dicho muchas veces y hoy lo repito, el trabajo nunca miente. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que seguir y, al final, las cosas salen. Evidentemente, esta vez han salido muy tarde, pero, analizando el partido, yo creo que era muy difícil, porque ellos era cortar, cortar, cortar, cortar... Era muy difícil tener continuidad en el juego y la verdad es que hemos conseguido seguir el hilo casi todo el partido".

Con todo, Alessio Lisci percibió una desconexión letal: "En el minuto 60 o por ahí hemos perdido ese hilo y nos han metido gol. Esos son los peores minutos del partido, porque sabíamos que iba a ser así, de tener paciencia, de no volvernos locos, de tener la cabeza fría e intentar dejar la portería a cero para, la que tengamos, meterla y poderlo ganar. Han conseguido meter gol y el equipo ha reaccionado otra vez muy bien. Hemos hecho buenos cambios, pero hoy hay que dar la enhorabuena a los chicos al 100%. Es una victoria de ellos y ya está. Ahora tenemos la salvación, no sé si hecha o prácticamente hecha, porque no es matemática, pero estamos muy cerca y hay que darle mucho valor".

Y ahí radica la explicación: "Por eso, al final, hemos celebrado tanto. Hay que darle mucho valor, porque lo hacemos con cinco jornadas de antelación y aún mucho tiempo lejos del descenso, en un año donde la salvación no es que esté cara ni peleada, sino lo siguiente. Es tremendo, y esta semana han ganado todos otra vez. Es de locos. Hay que darle mucho valor. Quiero agradecer a la afición porque, un día más, en el peor momento, ellos han metido una marcha más y nos han hecho meter a nosotros otra. Son increíbles. Espero que, al final, aunque el partido no haya sido el más vistoso del año, hayan visto en el campo un equipo con los valores que la quiere".

Sin reproches al Sevilla

"Es que hay muchos factores ahí: hay cansancio, hay presión, tensión. Los partidos son... Hoy se ha cortado muchas veces el partido y, cuando no consigues tener continuidad de juego, es muy difícil, y hay que saberlo jugar. Por eso, una de las claves era tener la cabeza fría en todo momento. El Sevilla ha hecho el partido que tenía que hacer; no estoy reprochando absolutamente nada. Ahora es difícil jugar. A estas alturas de LaLiga es difícil, lo sabéis. Por eso era importante no involucrarnos abajo, porque, si no, lo hubiéramos sacado sufriendo. Así que hoy es el partido más importante y creo que se ha visto".

Raúl García, decisivo otra vez

"Es que marca un golazo y tiene otra ocasión muy clara, pero creo que hoy todos han sumado mucho. Creo que, dando valor a todos, más allá de Raúl García de Haro, que ha hecho un partidazo, Moi Gómez ha cambiado el partido por completo. Leía todo antes que los demás, nos ha dado más salida... De hecho, necesitábamos un jugador más cerca para alternar la salida, tanto con Catena como con él, y creo que ha sido un cambio clave. Y le quiero dar la enhorabuena a todo el banquillo porque Kike Barja, Abel Bretones y Raúl Moro han entrado todos bien. Al final, lo que nos ha faltado en la primera parte era esa amplitud de plantilla que en esta segunda parte estamos aprovechando muchísimo más, porque son jugadores válidos y son capaces de ser revulsivos, porque se entrenan muy bien".

Mirar a Europa

"No, no, mariposas no. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es, lo dije: si ganamos, ahora tenemos que pisar el acelerador, hacer las cosas con criterio. Creo que ahora mismo nuestra idea tiene que ser recrear el ambiente del partido contra el Real Madrid el fin de semana que viene, no hay más. Intentar hacer lo que se pueda. Viene un equipazo (el FC Barcelona) que está teniendo un promedio de puntos que no tiene sentido, pero, si hay un equipo, un club, una afición, un conjunto que lo pueda hacer, somos nosotros. Entonces, tenemos que recuperar, disfrutar, disfrutar mucho del día de hoy, porque siempre decimos que no hay que dar nada por hecho con la salvación. Pues hay que celebrarlo y, a partir de ahí, mañana ya con la cabeza... Bueno, mañana les he dado libre, entonces, no. Siempre bajo amenaza. Y, cuando volvamos a entrenarnos, ya focalizados y todo el mundo junto, porque esto no se acaba. Ahora hay que hacer eso: pisar el acelerador y ver lo que podamos hacer y hasta dónde podamos llegar".