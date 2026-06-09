José Bordalás acepta el reto de la Conference League y renovará con el Getafe

El técnico alicantino ha aceptado la propuesta de Ángel Torres, presidente azulón, y garantiza estabilidad al proyecto tras una gran temporada en LaLiga, antes de disputar la competición europea y pese al interés del CA Osasuna

José Bordalás está a un paso de seguir en el Getafe CF. Según adelanta Ángel García, el entrenador alicantino ya ha aceptado la propuesta de renovación trasladada por la directiva de Ángel Torres, lo que deja el acuerdo pendiente únicamente de los últimos flecos.

La noticia supone un giro importante en el mercado de banquillos. Hace apenas unos días, la continuidad del técnico parecía muy complicada por diferencias económicas y contractuales. Ahora, salvo sorpresa, Bordalás seguirá liderando al equipo azulón en su regreso a Europa.

José Bordalás cambia el escenario del Getafe en una semana

La renovación de Bordalás parecía encallada. La primera propuesta del Getafe no convenció al entrenador ni a su entorno, especialmente porque llegaba después de una temporada de enorme mérito, coronada con la clasificación para la Conference League.

El desencuentro fue serio. Tanto, que el club llegó a preparar un escenario sin su técnico y el nombre de Fabio Celestini apareció como posible sustituto. También Osasuna permanecía atento a la situación, consciente de que Bordalás podía quedar libre a final de mes.

Pero la negociación nunca se rompió del todo. Bordalás quería quedarse, aunque no a cualquier precio. Su prioridad era continuar en el Coliseum, dirigir al Getafe en Europa y mantener el bloque competitivo que ha construido durante las últimas temporadas.

Ángel Torres ata al líder del vestuario azulón

Para Ángel Torres, cerrar la continuidad de Bordalás era una decisión clave. El Getafe no solo retiene a un entrenador, retiene al principal sostén deportivo y emocional de un proyecto que vuelve a competir en Europa.

Bordalás es mucho más que un técnico en el Coliseum. Su figura ordena el vestuario, marca el nivel de exigencia y da sentido a una plantilla que suele rendir por encima de su presupuesto. Su permanencia evita una reconstrucción completa en pleno verano.

El Getafe tendrá que reforzarse para competir en tres frentes, LaLiga, Copa del Rey y Conference League, pero hacerlo con Bordalás en el banquillo cambia el punto de partida. Los fichajes ya no llegarán a un proyecto por definir, sino a una idea conocida: intensidad, orden, duelos, bloque fuerte y máxima competitividad.

La Conference League acelera la necesidad de planificación

El Getafe necesita empezar pronto. La clasificación europea es una alegría, pero también un desafío. La plantilla deberá ser más profunda, más equilibrada y más resistente que en cursos anteriores.

Bordalás quería garantías para competir. No solo una mejora contractual. También una hoja de ruta que permita afrontar la Conference League sin descuidar LaLiga, el verdadero termómetro de supervivencia del club.

Ahí estaba una de las claves de la negociación. El técnico entiende que volver a Europa exige reforzar determinadas posiciones y evitar una plantilla corta. El Getafe no puede permitirse una temporada de desgaste sin herramientas suficientes.

Osasuna y Celestini se quedan sin la oportunidad Bordalás

La decisión también afecta al mercado de entrenadores. Osasuna veía en Bordalás una opción de carácter para abrir una nueva etapa, pero el técnico siempre priorizó el Getafe mientras existiera una vía real de acuerdo.

Celestini, por su parte, quedaba como alternativa preparada en caso de ruptura definitiva. Ese escenario pierde fuerza con el sí de Bordalás.

El Getafe evita así un cambio de ciclo no deseado. Hace unos días parecía obligado a buscar otro líder. Hoy está cerca de conservar al entrenador que le ha devuelto a Europa.

El Getafe gana tiempo, identidad y estabilidad

La renovación de Bordalás no será una noticia más en el Coliseum. Será el primer gran movimiento del verano azulón. Sin él, el club habría tenido que rehacer la planificación desde cero. Con él, puede seguir avanzando sobre una base reconocible.

Quedan detalles por cerrar, pero el giro ya es evidente. Bordalás ha aceptado seguir y el Getafe se asegura continuidad en el momento más delicado del proyecto, con una temporada dura por delante y un verano corto para definir la nueva plantilla.