Osasuna entra en la puja por Bordalás mientras se complica su renovación con el Getafe

El club rojillo muestra interés en el fichaje de José Bordalás como su nuevo entrenador, con quién ya han tenido una primera conversación tras una oferta de renovación a la baja del Getafe que no gustó nada al técnico

Las negociaciones entre José Bordalás y el Getafe están estancadas. Tras la última oferta a la baja del club azulón, el futuro del técnico alicantino cada vez está más lejos del Coliseum, a quién no convenció la propuesta económica que le trasladó Ángel Torres. Situación que le viene muy bien a varios equipos de La Liga, que van al acecho de uno de los entrenadores de referencia. Especialmente para el CA Osasuna, que ha sido el primero en poner sus ojos en él.

Era cuestión de tiempo que algún equipo de la Primera División española se interesara por José Bordalás, después de trascender que su relación con el Getafe cada vez está más cerca de llegar a su fin. El técnico siempre ha querido renovar con el conjunto azulón, especialmente para la próxima temporada, en la que competirán en Europa tras lograr la clasificación para la Conference League. Sin embargo, como adelantamos en ESTADIO Deportivo, su última reunión con el presidente ejecutivo no fue satisfactoria. Por ello, Osasuna mueve ficha para su fichaje.

Osasuna se interesa en José Bordalás como su nuevo entrenador

El equipo de la ciudad de Pamplona necesita hacer cambios importantes para la próxima campaña, si no quieren tentar a la suerte con la permanencia en Primera División. Esta temporada se han escapado del descenso por la mínima, clasificando en la decimoséptima posición, empatado a puntos con el Mallorca, que jugará en La Liga Hypermotion.

Por ello, tras la destitución de Alessio Lisci como entrenador, los rojillos están haciendo una intensa búsqueda, que ahora ha dado un giro radical. Osasuna entra en la puja por José Bordalás justo después de conocer que su renovación con el Getafe cada vez está más lejos, una situación que nadie esperaba en este mercado de fichajes.

Primeras conversaciones entre Osasuna y Bordalás

La propuesta de Osasuna va en serio y ya han realizado los primeros acercamientos con Bordalás. De hecho, ya han tenido una primera conversación para iniciar las negociaciones, tal y como ha desvelado Matteo Moretto, periodista especialista del mercado de fichajes. Esto se debe a la urgencia del club rojillo de moverse en el mercado después de acercarse peligrosamente al descenso esta temporada.

Lo mejor de estos primeros contactos ha sido comprobar que Bordalás sí estaría interesado en tomar las riendas del banquillo del Sadar. Recordemos que no es la primera vez que se le pone esta opción sobre la mesa, cuando ya se interesaron por su fichaje en 2014.

El Getafe puede dejar escapar a Bordalás por una oferta a la baja

El interés de Osasuna por Bordalás lo ha precipitado el propio Getafe, después de hacer una oferta de renovación al técnico alicantico tirando por lo bajo en la parte económica. El DT considera que han marcado la renovación con una cantidad económica más baja de lo acordado en un principio, y además tiene la baza de haber clasificado al equipo del Coliseum a la Conference League como gran arma a su favor en las negociaciones, que cada vez parecen más complicadas.

Bordalás es una opción real para Osasuna tras los 'no' de Carles Martínez y Luis García Plaza

El conjunto pamplonés lleva tiempo buscando entrenador, pero hasta ahora no ha tenido mucha suerte. Primero lo intentó con Luis García Plaza, quién firmó con el Sevilla FC para liderar el banquillo de Nervión. Después tanteó opciones con Carles Martínez, que ha puesto rumbo a Alemania tras el anuncio de su fichaje por el Bayern Leverkusen en los últimos días.