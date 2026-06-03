El Getafe echa el freno a la renovación de Bordalás tras su última oferta

El entrenador español sigue sin llegar a un acuerdo con el club azulón a pesar de haber tenido una nueva reunión en las últimas horas. Sin embargo, el Getafe le ofrece una oferta a la baja y Bordalás, con la baza de haber clasificado al equipo para la Conference League, exige mejores condiciones, ya que además tiene varios pretendientes

El Getafe se prepara para una temporada mágica. La próxima campaña jugarán en Europa gracias a haber conseguido ser los séptimos clasificados de La Liga, que le abre las puertas para disputar la Conference League. Una de las mayores obras de José Bordalás al frente del banquillo azulón, que desde que tomó el cargo en 2023 les ha hecho escalar puestos significativos en la clasificación. Sin embargo, la historia del técnico español con los azulones está peligrosamente cerca de llegar a su fin, después de que sigan sin alcanzar un acuerdo.

Estos días se ha producido una nueva reunión entre el actual míster del Getafe y Ángel Torres, su presidente ejecutivo, para tratar su renovación, después de que su vigente contrato llegase a su fin el pasado 30 de junio. Sin embargo, las negociaciones aún no están encarriladas y es el propio club el que está poniendo en peligro la renovación del alicantino, a quién no convence la propuesta económica.

La propuesta económica, el principal obstáculo para la renovación de Bordalás

Las últimas conversaciones entre José Bordalás y Ángel Torres han echado el freno a su renovación con el Getafe, especialmente por un apartado concreto. El técnico alicantino considera que el club le está haciendo una oferta a la baja. No sólo es que la propuesta sea más baja de lo que él esperaba, es que está por debajo de las condiciones que habían hablado previamente.

Actualmente, el que tiene más margen de forzar la situación es el propio Bordalás. El míster tiene sus resultados con el equipo como principal arma, tanto por su clasificación para la Conference League como la revalorización de los jugadores y el sello de identidad que ha creado para el equipo madrileño. Por otra parte, el Getafe ya se está moviendo rápido para planificar la próxima campaña y ha atado a tres jugadores que se han convertido en piezas importantes de su proyecto, que no se entiende sin Bordalás al frente.

La intención de Bordalás era seguir en el Getafe

Antes de estas negociaciones, la intención de Bordalás siempre ha sido permanecer en el club azulón, especialmente por la posibilidad de encaminar a su plantilla hacia un título Europeo. Sin embargo, ha habido un importante giro en las reuniones que ha mantenido con Torres y esa oferta a la baja no convence al míster del equipo del Coliseum. Por ello, esta misma semana volverán a reunirse para ver si llegan a un acuerdo, que cada vez parece más complicado, especialmente teniendo en cuenta que el míster tiene varios pretendientes.

El Sevilla de Sergio Ramos es la otra gran oferta de Bordalás

Los méritos deportivos que ha logrado el técnico español con el Getafe, como que el equipo juegue en Europa y que hayan pasado de luchar por salvarse del descenso a formar parte de la zona alta de la tabla, le han colocado en el radar de múltiples equipos. El principal interesado es el Sevilla FC, a la espera de si Sergio Ramos, el principal interesado en Bordalás, finalmente compra el club o no.

Aunque es cierto que el técnico alicantino ya no puede acogerse a esa opción de forma certera, ya que estos últimos días también ha habido un cambio de guion en el club de Nervión y el proceso de compra se ha frenado.