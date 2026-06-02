El Getafe blinda su portería: David Soria renueva y se acerca a un récord histórico en La Liga

El equipo de José Bordalás afronta el reto europeo y para ello han confirmado que van a renovar a su potero y uno de los capitanes, David Soria, por cuatro temporadas más. De esta forma, pueden batir un récord mítico de La Liga y el Getafe ata a otro de sus futbolistas clave para competir en la Conference League

El Getafe no para de crecer. La próxima temporada jugarán en Europa gracias a lograr la séptima plaza en La Liga, que le abre las puertas para jugar la Conference League. Por ello, el club azulón ya se ha puesto en marcha con su planificación y antes de buscar en el mercado han decidido blindar a sus jugadores más importantes. El equipo de Bordalás confirma que renueva a David Soria, su "muro".

El guardameta madrileño seguirá vistiendo de azulón hasta 2030, después de haber ampliado su contrato por cuatro temporadas más. Es lógico que el Getafe haya decidido que este sea uno de los primeros movimientos de cara a la próxima campaña, ya que Soria ha demostrado jerarquía y buen hacer. Este año ha encajado sólo 38 goles en contra, ayudando a su equipo a ser el tercero con menos goles en contra en La Liga, sólo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Por ello, esta renovación es una gran noticia para los azulones.

El Getafe confirma la renovación de David Soria hasta 2030

"Desde su llegada al Getafe en el verano de 2018, David Soria se ha consolidado como una pieza fundamental dentro y fuera del terreno de juego gracias a su rendimiento, liderazgo y compromiso con nuestros colores" reconoce el equipo madrileño en el comunicado oficial publicado para anunciar que su portero estrella seguirá ligado a ellos por cuatro temporadas más.

David Soria, a punto de batir el récord de más titularidades consecutivas de Larrañaga

Esta renovación también supone un paso al frente para alcanzar un récord histórico. David Soria ya ha logrado colocarse como el segundo portero a nivel histórico en alcanzar más titularidades de forma consecutiva, con 189 partidos seguidos defendiendo la portería del equipo del Coliseum. Ahora, con sus caminos unidos hasta 2030, Soria tiene en sus manos, y nunca mejor dicho, igualar y superar la marca de Andoni Larrañaga, quién estuvo inamovible de la portería de la Real Sociedad durante 202 partidos. Nunca se perdió un partido durante más de 5 temporadas seguidas.

El Getafe blinda a sus piezas más importantes ante una temporada histórica

La renovación de David Soria es el tercer movimiento del equipo que dirige José Bordalás, después de haber atado también a nombres importantes. El primero de ellos fue Mario Martín, comprando al joven centrocampista al Real Madrid, quién se lo había dejado cedido. Los azulones han hecho lo mismo con Sebastián Boselli, pagando la cláusula de compra al River Plate. Ambos futbolistas han firmado un contrato hasta 2030.

Las opciones de fichaje de Bordalás para pelear por la Conference League

Una vez se aseguren que sus jugadores clave permanecen en el equipo, también deben mirar al mercado para construir una plantilla más sólida, capaz de pelear por el primer título europeo de su historia. Uno de los nombres en los que han puesto sus ojos es en Juan Otero, el delantero del Sporting de Gijón, un perfil que gusta mucho a Bordalás.