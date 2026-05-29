El Getafe decide el futuro de Boselli y sigue apuntando su plan para Conference League

El Getafe afianza su proyecto para la próxima temporada y resuelve piezas que pueden ser claves, empezando por la compra definitiva de Boselli, que se encontraba cedido por River Plate, tras su buen rendimiento en la segunda vuelta

El Getafe sigue asentando las bases del Getafe de la próxima temporada. Para ello, la dirección deportiva pone el foco en resolver el futuro de muchos de sus jugadores que acaban contrato, al igual que Bordalás, que ha ido manteniendo la incertidumbre a lo largo de la temporada en las diferentes ruedas de prensa.

A la espera de que se decida su futuro, el Getafe ha confirmado la compra de Sebastián Boselli, que se encontraba cedido por River Plate hasta final de temporada. Sin embargo, los once partidos que ha disputado en la segunda vuelta de la temporada le han servido a Bordalás y la dirección deportiva para firmar un contrato al uruguayo de hasta cuatro temporadas, hasta 2030.

Boselli rompe la puerta en el Getafe pese a su escaso protagonismo

Sebastián Boselli llegó al Getafe en el pasado mercado de fichajes, acompañado de otras incorporaciones como las de Zaid Romero, Martín Satriano, Luis Vázquez y Veljo Birmancevic. De esta manera, al central le costó entrar en el once inicial de Bordalás, dadas la dura competencia que existe en el club azulón en esa parcela. De hecho, no fue hasta el sexto partido cuando entró en la alineación titular, en el choque ante el Real Madrid en el Bernabéu.

No obstante, Boselli solamente ha sido titular en otros tres partidos, frente al Athletic Club, Real Sociedad y Barcelona. Pese a no tener minutos en cuatro de las últimas cinco jornadas de LaLiga con el Getafe, la dirección deportiva ha considerado clave su figura para seguir ligada a la entidad durante las próximas cuatro temporadas. Por ello, podría haber salidas en la parcela defensiva durante el mercado de fichajes.

El Getafe blinda su proyecto de cara a la próxima temporada en la Conference League

Por otro lado, en una entrevista concecida a ESTADIO Deportivo, Sebastián Boselli no quiso despejar las dudas sobre su futuro: "A mí todavía no me han dicho nada, eso lo tienen que manejar entre los clubes. Me parece que es mejor no estar al tanto hasta que no acabe el último partido porque quiero estar al 100% en Osasuna porque es un partido importante y después decidir mi futuro y la decisión que hay que tomar la tomaré ahí".

No obstante, Sebastián Boselli ha seguido el mismo camino que Mario Martín, que ha firmado también hasta 2030 con el Getafe. El centrocampista se encontraba cedido por el Real Madrid y, tras un año defendiendo la camiseta de El Coliseum, también se ha ganado la confianza de la dirección deportiva para seguir al frente de un proyecto del que podría seguir Bordalás al frente.

El Getafe seguirá tratando el futuro de piezas importantes en su proyecto, sobre todo sabiendo que la temporada que viene disputarán la UEFA Conference League tras haber terminado séptimos con 51 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports.

El comunicado oficial del Getafe anunciando la compra de Boselli

El Getafe ha anunciado, a través de este comunicado oficial, la compra efectiva por Sebastián Boselli y su nuevo contrato firmado hasta 2030:

"El Getafe C.F. ha alcanzado un acuerdo con River Plate para hacer efectiva la opción de compra de Sebastián Boselli, defensa uruguayo, tras su llegada el pasado mercado invernal en calidad de cedido. El club lo firma por cuatro temporadas, hasta 2030.

Durante la segunda mitad de la temporada 2025/2026, el central uruguayo disputó 11 encuentros oficiales con la camiseta del Getafe en LALIGA EA Sports, dejando muy buenas sensaciones por su contundencia y salida de balón.

A sus 22 años, Boselli ya ha sido internacional con las categorías inferiores de Uruguay y campeón del mundo Sub-20 con la selección celeste, el central continúa creciendo en el fútbol europeo con paso firme. ¡Mucha suerte y a seguir creciendo con la azulona, Sebas!"