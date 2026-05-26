El Getafe se cubre las espaldas con Celestini y amplía el margen del Sevilla con José Bordalás

En plenas conversaciones entre Ángel Torres y Bordalás, el preferido de los futuros propietarios si finalmente aterrizaran en Nervión, el presidente azulón ha cubierto el banquillo por si no sigue el alicantino con la consecuente ampliación de margen para Sergio Ramos

El futuro de Bordalás en el Getafe se puede resolver en las próximas horas. IMAGO

El proceso de compraventa del club, que mañana vivirá un capítulo trascendental con la reunión que se producirá en un hotel sevillano, ralentiza la toma de decisiones en la planificación más allá de que en los últimos días ha empezado a prepararse el terreno tras la desvinculación de Antonio Cordón.

La prioridad ahora mismo es elegir el técnico para liderar el nuevo proyecto más allá de que la permanencia activara la renovación automática por una temporada de Luis García Plaza, tanto en cuanto se ha ido filtrando que la intención de Sergio Ramos es aterrizar en Nervión con su propio técnico. Lo cierto es que si todo sigue como está a nivel institucional, el madrileño continuaría al frente.

En este contexto, el nombre que más fuerza ha tomado ha sido el de José Bordalás y ahora mismo se viven horas claves para conocer el futuro del entrenador alicantino.

Horas claves para resolver el futuro de Bordalás y las opciones de Sergio Ramos

No en vano, está previsto que hoy o, más tardar en los próximos días, se produzca una reunión con el presidente del Getafe, Ángel Torres para tratar su renovación, si bien ahora mismo las posiciones se encontrarían alejadas por la distancia entre la propuesta azulona y las contraofertas elevadas que habría realizado su actual entrenador.

Obviamente, en Nervión, más concretamente los futuros dueños si hay venta, se encuentran muy pendientes de este encuentro para conocer si tendrán margen de maniobra a sabiendas de que el tiempo corre en su contra. Evidentemente, si hubiera acuerdo entre Bordalás y Getafe se cerraría esta puerta, pero, de lo contrario, quedaría abierta para que este mercado fuera factible lo que se tanteó hace un año, entregarle las llaves del banquillo al preparador levanto.

Lo cierto es que las últimas informaciones procedentes de Madrid apuntan a una dirección favorable para los intereses nervionenses tanto en cuanto Ángel Torres se habría cubierto las espaldas con el banquillo.

Movimiento muy significativo de Ángel Torres: ata a Celestini como alternativa

En este sentido, según asegura Radio Marca, Ángel Torres habría alcanzado un principio de acuerdo con Fabio Celestini para que asuma el banquillo getafense en el caso de que Bordalás pusiera fin a su etapa en el Coliseum. Este movimiento para atar al exfutbolista del Getafe resulta muy significativo sobre las expectativas de Torres acerca de las opciones de pactar la continuidad del míster actual y otorgar esperanzas a Sergio Ramos de cara a gozar de más tiempo en el caso de que finalmente aterrice en el club y sea su candidato predilecto.

La semana pasada se llegó a decir que el alicantino estaba dispuesto a esperar al Sevilla dentro de un plazo razonable, lo que encajaría en su postura con el Getafe y el último movimiento realizado al asegurarse el as en la manga de Celestini.