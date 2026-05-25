Muy pendientes en Nervión de la reunión este martes entre Bordalás y Ángel Torres

El técnico preferido de Sergio Ramos para su primer proyecto en Nervión aún no ha decidido si prolongar o no su estancia en el Coliseum para dirigir a los azulones en la Conference; todo hace indicar que la pista del Espanyol se cierra para el alicantino, que tampoco esperará 'sine die'

José Bordalás es el entrenador que Sergio Ramos contrataría para su primer proyecto al frente del Sevilla FC, por lo que en Nervión estarán muy pendientes a la reunión que este martes mantiene el alicantino con Ángel Torres, presidente del Getafe CF. Tras su cambio de agencia de representación, el míster que ha conseguido la clasificación azulona para la Conference League no ha respondido a la oferta de renovación presentada desde el Coliseum, en principio de sólo un año más renovable, por lo que el rector del conjunto madrileño desea zanjar cuanto antes este asunto capital para dar inicio a la nueva etapa, con el mismo preparador u otro nuevo (gusta Fabio Celestini).

En principio, no entra en los planes de Bordalás dirigir en el extranjero. Vinculado recientemente con el Crystal Palace, sí aclaró que el tema del idioma no sería un impedimento, aunque su prioridad sigue siendo España. Eso sí, la pista del RCD Espanyol se diluye, a pesar de que se había comentado en varios foros que Monchi, del que se llegó a comentar que 'vetó' en varias ocasiones su contratación por el conjunto sevillista, lo quería para la campaña venidera. Este martes, incluso, el isleño podría anunciar en rueda de prensa la continuidad de Manolo González en el banquillo 'perico', por lo que se confirmaría esa falta de feeling entre el levantino y Rodríguez Verdejo.

Un contexto inadecuado y sin solución inminente

Sea como fuere, la indefinición que gobierna en estos momentos el Sevilla FC es un hándicap para que, de una vez por todas, se alineen los astros y José Bordalás pueda desembarcar en el banquillo local del Ramón Sánchez-Pizjuán. Su alto caché es un problema añadido, así como el contrato en vigor de Luis García Plaza y sus méritos deportivos al haber sellado la permanencia anticipadamente. En el pasado, la exigencia por parte del alicantino de 2-3 temporadas de vinculación y cierto control de la planificación frenaron cualquier amago de acuerdo.

Aunque trascendieron contactos y algún acercamiento, lo cierto es que desde Nervión nunca se apostó de verdad el pasado verano, con Antonio Cordón ya a los mandos de la parcela deportiva, decantándose por un Matías Almeyda que tampoco pudo acabar el curso. Ahora, el todavía míster getafense no está dispuesto a esperar 'sine die', por lo que, salvo ofensiva inesperada desde la Premier League, se le atribuyen dos opciones: que renueve hasta 2027 para ganar algo de tiempo o que apueste por el paro a la espera de propuestas mejores.