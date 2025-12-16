Bordalás entra en la órbita del Crystal Palace para dar el salto a la Premier League

El técnico del Getafe gusta mucho en Selhurst Park ante la decisión de Oliver Glasner de no renovar con el Palace

El Crystal Palace ha puesto sus ojos en José Bordalás como posible sustituto de Oliver Glasner, que no tiene intención de continuar la próxima temporada al frente del conjunto londinense y apunta a dar un salto a un club grande de la Premier League.

Glasner no renovará y el Palace busca relevo

Según avanzó la Cadena SER, el Crystal Palace ya trabaja con distintos escenarios ante la más que probable salida de Oliver Glasner al final del curso. El técnico austriaco, que llegó al club en 2023 procedente del Eintracht de Frankfurt, no contempla renovar su contrato y su objetivo es asumir un proyecto de mayor dimensión en Inglaterra de cara a la temporada 2026/27.

En ese contexto, el nombre de José Bordalás ha ganado fuerza en los despachos de Selhurst Park. Aunque todavía no se han producido contactos formales entre las partes, el entrenador del Getafe es un perfil que encaja en la idea que maneja el club: un técnico con experiencia, carácter competitivo y capacidad para sacar rendimiento inmediato a plantillas con limitaciones presupuestarias.

Un perfil que encaja en la Premier

El interés del Crystal Palace no es casual. Bordalás siempre ha mostrado admiración por el fútbol inglés y vería con muy buenos ojos una aventura en la Premier League. Además, en Londres le ofrecerían un proyecto estable, algo clave para un entrenador que necesita tiempo y respaldo para implantar su modelo.

A ello se suma la presencia de Uche en la plantilla del Palace, un jugador que conoce bien el técnico español y que facilitaría la adaptación a su estilo. Desde Inglaterra valoran especialmente su capacidad para construir equipos sólidos, competitivos y difíciles de batir, una seña de identidad que ha marcado todas sus etapas en los banquillos.

Una trayectoria marcada por el Getafe

José Bordalás es, en esencia, el Getafe. Llegó al club en la temporada 2016-17 y logró el ascenso a Primera División en su primer curso, finalizando tercero en Segunda. Su etapa más recordada fue la 2018-19, cuando llevó al conjunto azulón hasta la quinta posición en LaLiga, quedándose a las puertas de la Champions y logrando una histórica clasificación para la Europa League.

Solo abandonó el Coliseum durante una temporada completa, la 2021-22, cuando dirigió al Valencia. Posteriormente regresó para rescatar al Getafe en la 2022-23, manteniéndolo en Primera tras hacerse cargo del equipo en los últimos siete partidos. Actualmente, el conjunto madrileño marcha décimo con 20 puntos, aunque viene de encadenar dos derrotas consecutivas ante Espanyol y Villarreal.

Un calendario clave antes de decidir

Antes de que termine 2025, el Getafe afrontará los dieciseisavos de Copa del Rey ante el Burgos y cerrará el año liguero visitando al Betis. El 2026 arrancará con el derbi frente al Rayo Vallecano en Vallecas, un partido siempre marcado en rojo.

Mientras tanto, el futuro de Bordalás comienza a abrirse más allá de LaLiga.