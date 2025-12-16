Nico Williams no sabe

El pequeño de los Williams falló desde los once metros ante el Celta; de hecho, tan sólo ha marcado un penalti como profesional en toda su carrera. Fue al Sevilla FC, en la jornada inaugural del presente curso

Nico Williams es uno de los futbolistas más desequilibrantes de LaLiga. Con el balón, pegado a la banda y en el uno contra uno, el pequeño de los Williams es uno de los jugadores más temidos en Primera división. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y el ’10’ del Athletic Club brilla menos en otras facetas, ya con el balón parado. Nos referimos a los lanzamientos de penaltis. A las penas máximas desde los once metros. Y es que ahí, Nico Williams es mucho menos determinante. Su eficacia, desde el punto de penaltis, se reduce drásticamente.

No es de extrañar, por tanto, que la responsabilidad de los penaltis recaiga en el Athletic Club en otros futbolistas mucho más fiables en esta faceta, como son el caso de Oihan Sancet y Álex Berenguer, a los que el técnico Ernesto Valverde les ha entregado ese rol de especialistas que se le resiste al pequeño de los Williams.

Nico Williams sólo ha conseguido un gol de penalti como profesional

De hecho, sólo ha conseguido Nico Williams un tanto de penalti en toda su carrera como profesional. Fue en la primera jornada de la actual 25/26, ante el Sevilla FC. Con el filial del Athletic Club, eso sí, consiguió cinco en la 20/21.

Sin embargo, sus lanzamientos desde los once metros suelen ser previsibles o poco precisos, lo que facilita la labor al arquero rival. Su hermano Iñaki, de hecho, le cedió el lanzamiento en Balaídos que bien podría haber supuesto el 2-1. El lanzamiento de Nico Williams resultó tímido y centrado, acabando en las manos del arquero rumano Ionut Radu, quien luego confirmaría que no le había costado demasiado estudiar al lanzador rojiblanco: “Me parece que sólo tiene uno”.

Iñaki Williams defiende a su hermano

También erró Nico Williams el lanzamiento de penalti que tuvo en la eliminatoria de Copa en Las Ganas el curso pasado, cuando echó la culpa del error al estado del terreno de juego. Pero Ernesto Valverde sabe que los lanzamientos de penaltis no son su fuerte, de ahí que no fuera ninguno de los lanzadores del Athletic Club en la tanda de penas libres que descifró el campeón de la final de Copa en la 23/24.

"Lo iba a tirar yo, pero Nico me lo ha pedido porque estaba con confianza. Venía de hacer unos buenos uno contra uno y se lo he cedido. Al final el que tira es el que los falla. Esto es parte del fútbol y del aprendizaje. La verdad es que si hubiese marcado el partido podría haber cambiado porque ya estábamos jugando como un Athletic más reconocibles", comentó Iñaki Williams tras la derrota del Celta en Balaídos. Y no le faltó razón, aunque tampoco es ninguna temeridad afirmar que Nico Williams no sabe. No, no sabe tirar penaltis. Un "golpe duro" para el internacional español.