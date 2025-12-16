Laporte desvela cuánto tiempo estará de baja: "Mucho cuidado y a ver cómo evoluciona"

El central del Athletic Club, que se lesionó en el partido disputado hace unos días contra el Atlético de Madrid, tiene un problema muscular que es más grave del que se pensaba al inicio y manda un mensaje de cautela de cara a su regreso a los terrenos de juego

Aymeric Laporte ha sido uno de los futbolistas que ha caído lesionado en el Athletic Club en las últimas semanas. El central tuvo que retirarse del partido contra el Atlético de Madrid, disputado hace unos días, después de sufrir una rotura muscular en su pierna izquierda que, al final, es más grave de lo que un principio se creía. Una baja importante para el Athletic Club que va a perder a uno de sus mejores jugadores durante más de un mes según ha desvelado el propio Laporte.

La lesión que sufrió Laporte en el partido contra el Atlético de Madrid, muscular y de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda, no pintaba bien desde el momento en el que el Athletic Club emitió un comunicado cuando ya había divulgado uno anteriormente. Pasados unos días, ha sido el propio Laporte el que ha indicado que probablemente no estará disponible hasta el mes de febrero siempre y cuando todo vaya bien.

"Me encuentro bastante bien, pero tengo una lesión que es importante y se supone de aquí a un mes y pocas semanas estaría ya todo resuelto. Mucho cuidado y a ver cómo evoluciona", ha dicho Aymeric Laporte en la tarde de este pasado lunes tras recibir un premio por su vuelta al País Vasco.

De este modo, Aymeric Laporte se va a perder varios partidos de LaLiga, eliminatorias de Copa del Rey, la Supercopa de España y posiblemente algún que otro encuentro de la UEFA Champions League a los cuales podría llegar, porque se disputan a finales de enero, pero ya sería arriesgar ya que sería posible una recaída.

Laporte analiza las lesiones en defensa y la temporada del Athletic Club

Por otro lado, Aymeric Laporte también ha tenido palabras sobre la plaga de lesiones que está sufriendo el Athletic Club, las cuales están afectando sobre todo a los defensas de la plantilla, siendo el último en caer Yuri Berchiche. "Con la lesión de Yuri se complica más en la defensa, pero seguimos teniendo a grandes jugadores… Adama, Lekue, o Vesga pueden jugar en esa posición. Está tocando más lesiones de lo debido".

Por último, a pesar de que el Athletic Club no está realizando su mejor temporada, Laporte se ha mostrado optimista. "Sí, es verdad que no estamos logrando una racha de victorias y, a la que cojamos la rutina de ganar, estaremos mucho mejor. Somos conscientes de lo que podemos hacer dentro del campo, y ayer tuvimos que hacer muchísimo más. Las sensaciones siempre son malas cuando pierdes y hay que encontrar la dinámica de volver a ganar".