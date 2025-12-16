Copa del Rey 2025/26 | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa: Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Betis...

Arrancan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una ronda que marca la entrada en escena de los cuatro equipos de la Supercopa y que volverá a enfrentar a los grandes con clubes de categorías inferiores. Las eliminatorias se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre, con un último partido aplazado al 6 de enero

La Copa del Rey vuelve a escena con la disputa de los dieciseisavos de final, una ronda clave que se jugará entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre, además de un encuentro aplazado al 6 de enero. Será la última eliminatoria del año y servirá para definir a los 16 equipos que accederán a los octavos de final.

La gran novedad de esta ronda es la entrada en competición de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Su debut eleva notablemente el nivel competitivo y el foco mediático de un torneo que empieza a ponerse realmente serio.

Durante estos días, los grandes del fútbol español visitarán campos poco habituales para ellos, una de las esencias históricas de la Copa. La única excepción será el duelo entre Alavés y Sevilla, único cruce entre equipos de Primera División, que se disputará en Vitoria. El resto de eliminatorias enfrentarán a clubes de distinta categoría, con el factor campo a favor del equipo más modesto.

Como marca la tradición, todos los partidos se jugarán a partido único, un formato que reduce el margen de error y abre la puerta a posibles sorpresas. Además, en esta ronda no habrá VAR -entra en octavos-, lo que añade un punto extra de incertidumbre a cada eliminatoria.

En total participan 32 equipos de cuatro categorías nacionales: 17 de Primera División, 9 de Segunda, 5 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación. Aunque cada vez quedan menos clubes modestos en liza, los que siguen vivos afrontan estos dieciseisavos con la ambición de seguir haciendo historia.

En la ronda anterior ya se vivieron varias sorpresas destacadas. El Ourense volvió a eliminar a un equipo de Primera, tras dejar fuera al Oviedo en la primera ronda y al Girona en la segunda, y ahora se medirá al Athletic Club con la ilusión intacta. El otro conjunto de Primera que cayó fue el Espanyol, eliminado por el Atlético Baleares, único representante de Segunda Federación que continúa en el torneo.

Los equipos de Primera División que siguen en competición son: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia. Desde Segunda División compiten Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada. En Primera Federación continúan Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense, mientras que el Atlético Baleares representa a la Segunda Federación.

Horario y dónde ver por TV la segunda ronda de la Copa del Rey

Los dieciseisavos arrancan este martes 16 de diciembre, con cinco partidos, en dos bloques horarios:

SD Eibar- Elche | 19:00 horas (M+ LaLiga 3 -Movistar dial 167 y Orange dial 270- y LaLiga TV M3)

Deportivo - Mallorca | 19:00 horas (M+ LaLiga 2 -M57 y O112- y LaLiga TV M2)

Guadalajara - Barcelona | 21:00 horas (M+ Plus -M7-, Orange Fútbol 1 -M107-, LaLiga TV Bar y M+ LaLiga -M54 y O110-)

Eldense - Real Sociedad | 21:00 horas (Teledeporte, RTVE Play y M+ LaLiga 5 -M171 y O275-)

Sporting - Valencia | 21:00 horas (M+ LaLiga 4 -M168 y O271- y LaLiga TV Bar)

El siguiente día de torneo hay siete encuentros que tendrán lugar el miércoles 17 de diciembre y se dividen en tres tramos horarios:

Cultural Leonesa - Levante | 18:00 horas (M+ LaLiga 2 -M57 y O112- y LaLiga TV M2)

Albacete - Celta | 19:00 horas (M+ LaLiga 4 -M168 y O271- y LaLiga TV M4)

Racing de Santander - Villarreal | 19:00 horas (M+ LaLiga 3 -M167 y O270- y LaLiga TV M3)

SD Huesca - Osasuna | 19:00 horas (M+ LaLiga 5 -M171 y O275)

Atlético Baleares - Atlético de Madrid | 19:00 horas (M+ LaLiga -M54 y O110- y LaLiga TV Bar)

Talavera de la Reina - Real Madrid | 21:00 horas (La 1 TVE y RTVE Play)

Deportivo Alavés - Sevilla | 21:00 horas (M+ LaLiga 2 -M57 y O112- y LaLiga TV M2)

Luego, el tercer y último día de esta semana será el jueves 18 de diciembre donde habrá hasta tres encuentros y solo habrá dos bloques horarios:

Burgos - Getafe | 19:00 horas (M+ LaLiga 2 -M57 y O112- y LaLiga TV M2)

Ourense - Athletic | 19:00 horas (M+ LaLiga -M54 y O110- y LaLiga TV Bar)

Real Murcia - Real Betis | 21:00 horas (M+ LaLiga 3 -Movistar dial 167 y Orange dial 270- y LaLiga TV M3)

Por último, el duelo entre Granada y Rayo Vallecano se disputará el 6 de enero, ya que el conjunto franjirrojo tiene compromiso de Conference League durante esta semana en la que se juega el resto de las eliminatorias.

Granada - Rayo Vallecano | 19:00 (Movistar+)