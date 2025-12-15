La oportunidad para dos jugadores del Atlético que apuntan a salir en el mercado de invierno

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apunta a apostar por un equipo alternativo de cara al partido que juega este semana contra el Atlético Baleares, correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey

Sin tiempo para degustar la victoria contra el Valencia CF, el Atlético de Madrid se ha puesto ya manos a la obra para preparar el partido de Copa del Rey que tiene que disputar contra el Atlético Baleares en el cual el equipo que entrena Diego Pablo Simeone es claramente favorito. Debido a esto, todo apunta a que el técnico argentino apostará por un once titular muy alternativo en el cual tienen muchas opciones de estar dos futbolistas que apuntan a salir del club rojiblanco en el mercado de fichajes de invierno que se abre en el mes de enero: Javi Galán y Carlos Martín.

El Atlético de Madrid se ha ejercitado este lunes con total normalidad, sin mucha novedad en materia de lesionados, pudiéndose intuir un esbozo de la alineación titular que tiene en mente Diego Pablo Simeone para el encuentro de Copa del Rey contra el Atlético Baleares que se juega este miércoles desde las 19:00 horas. Apuntan a estar entre los jugadores elegidos Carlos Martín y Javi Galán que están condenados hasta ahora en el ostracismo y que, por tanto, pueden salir en el mercado de fichajes de invierno del club rojiblanco.

Javi Galán y Carlos Martín, dos de los futbolistas que están en la rampa de salida del Atlético de Madrid

Aunque el Atlético de Madrid no tiene mucho trabajo de cara a este próximo mercado de fichajes de invierno, que se abre en unos pocos días, concretamente en el mes de enero, la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany tiene la tarea de encontrarle acomodo a Carlos Martín y a Javi Galán quienes son dos de los jugadores que no están teniendo apenas minutos con Diego Pablo Simeone en esta temporada.

Carlos Martín no está teniendo oportunidades en el Atlético de Madrid. El canterano estuvo a punto de salir del equipo rojiblanco en verano, el Getafe CF lo quiso, pero finalmente no lo hizo. Un minuto sólo ha disputado, en el encuentro de UEFA Champions League contra el Eintracht Frankfurt, lo que hace que su salida se vaya a volver a abordar en este mercado invernal.

Por otro lado, está el caso de Javi Galán que no tiene la confianza de Diego Pablo Simeone ya que el entrenador del Atlético de Madrid ha ido restándole protagonismo hasta el punto que el extremeño ya no juega nada. Es por ello que como ya hemos informado en ESTADIO Deportivo, el club rojiblanco le busca salida al lateral izquierdo en el mes de enero.