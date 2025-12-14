Paco González recula con Koke y Griezmann: "Yo pensaba que estorbaban"

El afamado periodista deportivo destaca la importancia de Koke y Griezmann en el Atlético de Madrid, señalándose públicamente al afirmar que pensaba en septiembre que "iban a ser circunstanciales"

La victoria del Atlético de Madrid ante el Valencia volvió a colocar al equipo de Simeone en la senda del triunfo tras el tropiezo liguero ante el Athletic Club y la derrota frente al Barcelona. Los rojiblancos se descolgaron de la parte alta de la tabla y podían haberse quedado más atrás de no ser por los goles de Koke y Griezmann que dieron tres puntos vitales a un Simeone muy nervioso. La vieja guardia, que tantas críticas recibió a principio de temporada vuelve a dar la cara por el Atlético de Madrid que luce orgulloso de poder contar en sus filas con ambos jugadores. Sin ir más lejos, Paco González, periodista deportivo, fue uno de los más críticos con ambos, reconociendo actualmente que se ha equivocado con Koke y Griezmann. "En septiembre yo pensaba que Koke y Griezmann casi que estorbaban para el debate del equipo titular", aseguraba el presentador de Tiempo de Juego en la Cope.

Y es que, con el aluvión de fichajes que el Atlético de Madrid realizó en verano, lo más sensato era pensar que ambos futbolistas, aunque seguirían aportando al equipo, lo harían con un rol secundario y desde el banquillo. Pero nada más lejos de la realidad, Koke ha vuelto a asentarse en el centro del campo y Griezmann sigue siendo determinante en área rival. "Tu ves esta victoria 2-1 y ves goles de Koke y Griezmann y te parece que gallina vieja hace buen caldo. En septiembre yo pensaba que Koke y Griezmann casi que estorbaban para el debate del equipo titular. Con todo lo que venía Baena, Almada, Nico... pensabas que estos ya iban a ser circunstanciales", aclaraba el periodista deportivo.

Griezmann y su rol en el Atlético de Madrid

Griezmann, tras el triunfo ante el Valencia, habló acerca de las sensaciones de esta temporada y su nuevo rol en el equipo, dónde sigue siendo determinante. "Soy feliz. Tengo una familia estupenda, una ciudad estupenda, una afición estupenda, estoy muy feliz de estar aquí, lo disfruto y los minutos que me den a demostrar que puedo jugar", valoró el atacante en declaraciones a Dazn tras el encuentro. El galo fue el encargado de marcar un golazo para el triunfo. “Al final, para lo que necesiten el entrenador y el equipo. El equipo venía de un esfuerzo muy importante en Champions, no encontró el ritmo y al final estamos los suplentes para poder dar esa chispa, esa velocidad y lo pudimos hacer este sábado”, añadió.