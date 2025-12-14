Atlético Madrid B 1-0 Sevilla Atlético: Dos palos para volver con la cabeza alta pero sin puntos

El Sevilla Atlético cayó por 1-0 contra el líder en un partido muy igualado en el que dispuso de dos ocasiones muy claras al principio y al final con dos remates a la madera

El Sevilla Atlético, plagado de bajas por los convocados por el primer equipo y las lesiones, compitió al máximo y plantó cara al líder del Grupo II de Primera RFEF, un Atlético de Madrid B que se impuso por la mínima (1-0) con un tempranero tanto de Bellotti.

De hecho, los de Luci Martín dispusieron de oportunidades para haber puntuado en el Cerro del Espino, pero la madera y la falta de acierto en los últimos metros lo impidieron en un partido con fuerzas muy igualadas y dos oportunidades muy claras para los sevillistas.

El Sevilla Atlético estrelló el balón en el larguero en el minuto 1

No en vano, el Sevilla Atlético pudo adelantarse en la primera acción del partido, en el minuto 1, con un remate de Ibra que se estrelló en el larguero de la portería colchonera. Era el reflejo de la concentración y el atrevimiento con el que los franjirrojos saltaron al terreno de juego, si bien la réplica del rival resultó letal, pues Bellotti no perdonó en el minuto 16 en uno de los primeros acercamientos de los locales.

Este gol ya obligó a los hispalenses a remar a contracorriente, pero no acusaron en demasía el golpe y antes del descanso de nuevo Ibra acarició el tanto nervionense, mas su remate de cabeza se marchó por encima de la portería. Así, se llegó al descenso con 1-0 y el choque muy abierto, ya que el Sevilla Atlético, pese a la diferencia sideral en la tabla, estaba compitiendo de tú a tú contra los colchoneros.

Isra Domínguez, a la madera en el epílogo

Luci agitó el árbol en la reanudación con la entrada inmediata de Isra Domínguez por Raihani y le faltó muy poco para convertirse en protagonista del duelo entre filiales. Y es que , al borde del tiempo reglamentario, en el 89', el Sevilla Atlético volvió a toparse con la madera al repeler el palo el remate de Isra. Fue la última para un Sevilla que lo intentó hasta el final, pero que, más allá de las buenas sensaciones, vuelve con las manos vacías y en puestos de descenso, el 17º, a cuatro puntos de la salvación.

Ficha técnica:Atlético de Madrid B: Esquivel, Boñar, Puric, Dani Martínez, Julio, Bellotti (Castillo, 90'+2'), Javi Serrano, Iker Luque (Jano , 67'), Rayane (Morcillo, 90'+2'), Arnau (Koke Mota, 67') y Cubo (Sits, 83').Sevilla Atlético: Rafa Romero, Espiñera (Miguel, 83'), R. Jalade, Sergio M., D. López, Rivera (Edu Altozano, 83'), Nico Guillén, Bakary (Alcaide, 63'), Raihani (Isra Domínguez, 46'), Collado (Alexis Ciria, 63') e Ibra.

Árbitro: Aimar Velasco. Mostró tarjeta amarilla al local Boñar (89') y a los visitantes Bakary (26') y Altozano (90'+8').

Gol: Belotti (min. 17).