El último experimento de Simeone que apunta a la Selección Española de Luis de la Fuente: "No tardará en llegar"

El entrenador del Atlético de Madrid ha reinventado a Marc Pubill como central, cuando siempre ha sido un lateral o carrilero, dando el catalán un excelente nivel de juego lo que ha provocado que se convierta en una de las sensaciones y sorpresas de la actual temporada en el fútbol español

Diego Pablo Simeone ha vuelto a dejar constancia que es uno de los mejores entrenadores del mundo. El entrenador del Atlético de Madrid no sólo le saca rendimiento a su plantilla sino que también tiene la capacidad de que sus jugadores den su mejor rendimiento aunque no jueguen en su posición natural. Esta temporada no es una excepción, ya que el argentino ha hecho un experimento con Marc Pubill y ha sido un éxito lo cual agradece Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, que ya tiene una opción más de cara al Mundial 2026.

La reconversión de Marc Pubill en el Atlético de Madrid: de lateral ofensivo a central

Marc Pubill llegó al Atlético de Madrid este verano, procedente de la UD Almería, a cambio de unos 15 millones de euros. Un movimiento que muchos aficionados no lograron entender ya que se hizo una fuerte apuesta por un futbolista español muy prometedor, habitual en las categorías inferiores de la Selección Española, pero que estaba jugando en Segunda división.

Menos se entendió el fichaje cuando Marc Pubill estuvo en el ostracismo durante gran parte del inicio de la temporada, sin jugar prácticamente nada. Pero fue una fase de aprendizaje, en donde Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, trabajó con él. El técnico argentino quedó prendado del poderío físico del catalán, 1'90 metros de altura, y comenzó a trabajar con él como central. Es ahí donde ha brillado Marc Pubill en las últimas semanas, aprovechando la oportunidad que ha tenido por el bajo rendimiento de Lenglet y la lesión de Giménez.

Actuaciones de gran nivel frente al PSV Eindhoven y frente al Valencia CF, en donde fue nombrado mejor jugador del partido, que han convertido a Marc Pubill en uno de los preferidos de la afición del Atlético de Madrid y de su entrenador, Diego Pablo Simeone, que lo ve en la Selección Española en no mucho tiempo. "Marc Pubill sigue en progresión. No tardará en llegar a la selección española. Tiene que mantener la humildad, alejarse de los periódicos, de todas las palabras lindas... Si mantiene esa humildad... Ha mantenido su paciencia, ha seguido trabajando en esa posición donde nos hemos quedado mañanas trabajando más tarde de acabar el entrenamiento para mejorar. Ojalá no compre los periódicos ni escuche la radio".

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, pendiente de Marc Pubill

Este buen rendimiento de Marc Pubill es una buena noticia para la Selección Española. Como es lógico, el buen nivel del catalán no está pasado desapercibido para Luis de la Fuente que no pierde de vista los minutos de un futbolista que está jugando muy bien en LaLiga y en la UEFA Champions League.

Eso convierte a Marc Pubill en un futbolista con opciones de ser convocado con la Selección Española, siempre y cuando mantenga el nivel, aunque es cierto que la posición de central, en la que está brillando, el combinado nacional va sobrado de buenos jugadores.

No hay que olvidar que Huijsen, Laporte, Le Normand, Vivian y Pau Cubarsí son futbolistas que están peleando por estar en el Mundial 2026 con la Selección Española, y uno apunta a quedarse fuera. Lo que hace que las opciones de Marc Pubill se reduzcan.

Un Marc Pubill que también tendría posibilidades de entrar en la Selección Española como lateral derecho en donde Pedro Porro es fijo, pero en donde también están Dani Carvajal o Marcos Llorente.