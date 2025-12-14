Koke responde a los que dudan de él por la edad: "Es solo un número"

El capitán del Atlético de Madrid, a sus 33 años, está realizando una gran temporada en la que está rindiendo a un buen nivel futbolístico lo cual agradece su entrenador, Diego Pablo Simeone, que lo tiene como uno de los pilares fundamentales de su equipo

Koke es una de las grandes noticias en el Atlético de Madrid durante esta temporada. A priori el capitán iba a tener un rol más secundario en el equipo rojiblanco, pero por unos motivos u otros, el veterano centrocampista está rindiendo a gran nivel, demostrando aún que le queda mucho fútbol en sus botas. Koke no olvida algunas de las críticas recibidas recibidas y no se cortó a la hora de lanzar un dardo a todos aquellos que lo han puesto en duda por su edad.

A sus 33 años, casi 34 años porque los cumple el 8 de enero, Koke está en uno de los mejores momentos de forma en los últimos años. Rindiendo en la faceta ofensiva y en la defensiva, y dejando claro que aún puede ser útil en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. Al término del partido contra el Valencia CF, Koke no dudó en decir que la edad es solo un número. "Contento con lo que estoy haciendo. Muchas veces se piensa que por tener cierta edad, es complicado sacar tu nivel... Pero la edad es solo un número. Cuanto más sumemos todos, mejor".

Por otro lado, Koke se mostró con bastantes esperanzas de poder lograr éxitos en esta temporada con el Atlético de Madrid. "Al final nosotros intentamos aportar lo máximo que tenemos, hasta el día que estemos aquí. Toque lo que toque. Estamos para sumar y apoyar. Es la única clave para intentar llegar al éxito".

Koke marcó el primer gol del Atlético de Madrid contra el Valencia CF. "Contento por el gol y por la confianza de todos mis compañeros". El capitán del Atlético de Madrid también destacó la dificultad que tuvo el partido contra el Valencia CF. "Era fundamental. Veníamos de Barcelona y Bilbao, no sacamos lo que queríamos sacar, y era un partido muy complicado el de hoy. Compiten muy bien, nos pusieron en situaciones difíciles".

Por último, Koke reflexionó sobre su rol de capitán en el Atlético de Madrid. "Los jugadores somos muy egoístas a veces y queremos jugar todo, pero hay que tener cabeza y estar por aportar los días que tampoco juegues. Es importantísimo".

La temporada de Koke en el Atlético de Madrid

Koke estaba llamado a tener menos importancia en esta temporada en el Atlético de Madrid, pero por las dificultades que está teniendo Johnny Cardoso para adaptarse y el rol secundario de Gallagher, el capitán se ha vuelto a asentar como titular, junto a Pablo Barrios, en la sala de máquinas del Atlético de Madrid.

En esta temporada, Koke acumula 22 partidos oficiales y 1.400 minutos disputados en los que ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias.

Koke acaba contrato esta temporada con el Atlético de Madrid, pero debido a su buen rendimiento todo hace indicar que el capitán seguirá, al menos, un año más defendiendo la camiseta del equipo de su vida. Él, al menos, así lo desea tal y como ha manifestado recientemente. "Tengo 33 años, me considero joven y que tengo aún que dar mucho al fútbol y mucho que dar al Atleti. Y nada. A trabajar. A hacer lo que me dice mi entrenador que tengo que hacer, lo que he hecho con todos mis entrenadores desde que subí al primer equipo".