Griezmann, un título y el futuro en el Atlético de Madrid: "Me quedan meses y quiero ayudar al equipo cuando me toque"

El delantero del Atlético de Madrid asegura, sobre su futuro, que su deseo es "ganar un título con el equipo esta temporada", y que le restan "meses" para lograrlo

El Atlético de Madrid se reencuentra con la victoria en LaLiga tras el tropiezo ante el Athletic Club. Ante el Valencia, los rojiblancos hicieron lo propio y sacaron tres puntos vitales gracias a una genialidad de Griezmann, que decantó la balanza a favor de los locales. El francés volvió a ser determinante para Simeone que, en rueda de prensa, alabó la labor del galo. Tras el partido, y con su futuro en el aire, Griezmann lanzó un mensaje ilusionante a la afición rojiblanca asegurando que su deseo es levantar un título este año con el Atlético de Madrid. "Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar como hoy al equipo cuando me toque", adelantaba el futbolista galo.

Griezmann: "Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada"

Griezmann, tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Valencia, declaró en conferencia de prensa que cuando le hablan de futuro lo que quiere es "ganar un título con el Atlético" este año y "seguir ayudando al equipo" cuando le toque. "Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar como hoy al equipo cuando me toque", explicó Griezmann que habla de su futuro inmediato por primera vez en la temporada. Su contrato finaliza en junio de 2027. "Sé que los minutos que me de el entrenador lo voy a intentar hacer lo mejor posible. A veces me va a tocar, como hoy, meter un gol, y, a veces, como en Bilbao, no voy a tocar un balón. Tengo que aceptar que va a ser así", añadió.

Griezmann ama al fútbol

Simeone declaró en rueda de prensa sobre Griezmann que "los cracks de verdad nunca dan problemas". Griezmann dijo al respecto que "ama el fútbol". "Amo el fútbol y cada vez que entro en contacto con el balón, me hace feliz. También me hace feliz ver a la gente en el estadio animándonos. Todo eso me hace feliz y me ayuda a aceptar cada papel que me toca jugar", destacó. Sobre el golazo que significó la victoria y los tres puntos para el Atlético, Griezmann declaró: "Marc me vio y sé que es un jugador que me puede poner la pelota. La pierdo de vista, intento levantar el pie y me la encuentro. No lo pensé y rematé el balón a gol. Es un poco de suerte. El control me permitió ponerme en el mejor momento par golpear".