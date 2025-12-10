Murcia - Betis: precios de las entradas, una afición que no olvida y un estadio al que imitar

Con más de 31.000 localidades a la venta, las colas virtuales aventuran que se colgará el cartel de 'no hay billetes' dados los precios populares

El Real Murcia, ni 24 horas después de conocer que se medirá con el Real Betis en los dieciseisavos de final (a partido único) de la Copa del Rey el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 21:00 horas, ha anunciado los detalles de la venta de entradas para la gran cita, con precios populares que a buen seguro propiciarán el lleno en el Enrique Roca, con una capacidad superior a los 31.000 espectadores. De esta forma, los abonados del club pimentonero pagarán 15 euros (en los Fondos o Goles), 18 euros (en la grada Lateral) y 20 euros (en Tribuna), sólo nueve euros los niños, mientras que el público en general, tras la liberación de asientos no reservados el próximo domingo 14-D a las dos de la tarde, tendrán que desembolsar 22, 25 y 30, más 15 los pequeños, respectivamente. Hay venta física en Acceso VIP (Puerta 2) del estadio (desde este miércoles hasta el día del partido, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00, y online en http://realmurcia.compralaentrada.com/eventos/, aunque la cola virtual aventuraba que se agotarán pronto.

Los hinchas del Murcia, agradecidos al Betis

En Murcia no olvidan que el propio Betis, desde su perfil oficial en Twitter, alentaba a todos sus seguidores a ayudar a la entidad grana durante uno de sus momentos más delicados en 117 años de historia. Todo fue en picado en la otrora Nueva Condomina tras el descenso administrativo a la entonces Segunda B tras la temporada 13/14, la cautelarísima de los juzgados que obligaba a su readmisión en la División de Plata y el carrusel de cambios en la propiedad que llevó a la institución, tras una ampliación de capital, a entrar en concurso de acreedores. Problemas para pagar las nóminas y una deuda, decían entonces, superior a los 50 millones llevó a unos años de inestabilidad en los que, entre otros, el club verdiblanco se posicionó a favor del renacimiento de un histórico que ahora le espera allí con los brazos abiertos.

Un presunto campo cinco estrellas que, en su defecto, es un multiusos declarado

Justo antes de partir rumbo a Zagreb, donde el Real Betis disputa este jueves la sexta jornada de la Europa League ante el GNK Dinamo, el presidente heliopolitano, Ángel Haro, confirmaba que "los tres años en La Cartuja son impepinables, pero tres, no cuatro", amén de dar algunos datos acerca de los plazos que se manejan para la continuación de las obras de remodelación del Estadio Benito Villamarín, un recinto que se pretende autofinanciable con las actividades lúdicas que acogerá aparte de los partidos de fútbol el resto de días de la semana. Un ejemplo es el Enrique Roca de Murcia, concebido desde sus inicios como un recinto multiusos: "La casa del Real Murcia es mucho más que un estadio para la disputa de un partido de fútbol cada quince días. Así lo entiende el Real Murcia, que desde su construcción lo puso a disposición de todo aquel particular o empresa que deseara organizar o celebrar en sus instalaciones un evento profesional, empresarial, lúdico o festivo. Sus amplios espacios, su accesibilidad y su concepto funcional así lo permiten. Por eso desde el departamento comercial y de marketing del club se comercializa como salón de celebraciones y lugar de encuentro para profesionales", explican en su web. Todo ello en unas instalaciones con capacidad para 31.012 espectadores, todos ellos con su asiento correspondiente, más 163 localidades en el Palco de Honor, 364 asientos VIP, 32 palcos privados (con capacidad para 13 o 17 personas), una Zona de Minusválidos para 53 personas y otra para Prensa en la que pueden estar 128 profesionales.