Menosprecio al Athletic del alcalde de Ourense

El sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey no ha sido bien recibido en la ciudad gallega, ya que su alcalde hubiera preferido que le tocara al Ourense el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid a tenor de sus palabras en las redes sociales

El sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey se ha celebrado en el mediodía de este martes 9 de diciembre en donde los 32 equipos que aún quedan vivos en el torneo del KO han conocido a sus respectivos rivales. La suerte no ha sido bien recibido en Ourense en donde su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, no ha quedado muy conforme con que al club de su ciudad, el Ourense CF, le haya tocado en suerte el Athletic Club en vez de Real Madrid, Atlético de Madrid o FC Barcelona. El alcalde de Ourense se ha manifestado a través de sus redes sociales mostrando cierto menosprecio hacia el Athletic Club al que ha llamado "el Bilbao".

El Ourense CF tenía seguro que iba a quedar emparejado con uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, en el mes de enero, y que han entrado ahora, en tercera ronda, en la Copa del Rey porque en las dos primeras estaban exentos. Con esta situación, la ciudad, a tenor de las palabras vertidas por su alcalde, prefería a Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid que, posiblemente, le iba a dejar a la ciudad mucho más dinero que el Athletic Club.

No ha estado muy fino Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, al hablar del Athletic Club al cual ha llamado "el Bilbao". Al margen de ello, el mandamás en el consistorio gallego ha equiparado al equipo vasco con el premio de consolación en la Lotería de Navidad: la pedrea. "Al Ourense CF le tocó la pedrea del bombo en la Copa del Rey. Jugará contra el Bilbao".

El alcalde de Ourense anuncia que se instalarán gradas supletorias para el Ourense CF - Athletic Club de Copa del Rey

Con todo, el alcalde de Ourense ha afirmado que a pesar de esta decepción va a poner todo de su parte para que el partido sea una fiesta. Ha anunciado además que se van a instalar gradas supletorias para este partido de la tercera ronda de la Copa del Rey que va a disputar el Ourense CF y el Athletic Club. "El partido será la próxima semana en el estadio del Couto, campo propiedad de la Xunta de Galicia y que es, como una muestra más de la discriminación con nuestra ciudad (la Cenicienta), el peor campo español de una capital de provincia. Se pondrán gradas de fondo supletorias. Venta de entradas en breve".