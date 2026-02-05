Peio Canales, centrado en el Racing de Santander, manda un mensaje al Athletic Club: "Son capaces de sacar el año adelante"

El centrocampista está cuajando un gran año en el Sardinero, donde a las órdenes de José Alberto ya ha sumado cuatro goles y cinco asistencias

Peio Canales está siendo una de las joyas del Racing de Santander en esta campaña de LaLiga Hypermotion. El jugador cedido por Athletic Club está aprovechando al máximo su préstamo en El Sardinero y con apenas media temporada cumplida, ya suma cuatro goles y cinco asistencias siendo uno de los mayores productores ofensivos de José Alberto.

El Racing de Santander sufrió el pasado fin de semana un inesperado tropiezo en casa de un Granada que estaba en puestos de descenso y que gracias al triunfo ante el líder de Segunda, consiguió sacar la cabeza fuera de las posiciones de abajo.

A pesar de ello, Peio Canales, que concedió el pasado miércoles una entrevista a El Larguero de la Cadena SER, apuesta por un Racing de Santander que ya acumula nueve jornadas consecutivas como líder de LaLiga Hypermotion y un total de 16 en todo el curso de Segunda: "Todo está yendo muy bien salvo esta última jornada, pero hemos conseguido mantenernos en los puestos de arriba prácticamente toda la temporada. La categoría es muy larga y puede pasar de todo, pero ojalá a final de temporada estemos ahí peleando por los puestos de arriba y podamos conseguir el ascenso".

La mejor versión de Peio Canales llega en el Racing de Santander

Peio Canales se está curtiendo en LaLiga Hypermotion y con 19 participaciones ya se ha convertido en la campaña que más está jugando desde que milita en el fútbol profesional. El pasado curso a las órdenes de Ernesto Valverde participó en ocho encuentros de Primera división.

Preguntado Peio Canales sobre su posición dentro del sistema de José Alberto, apuesta el de Barrika por jugar en el doble pivote o más adelante como los sitios donde más se puede desarrollar futbolísticamente: "Estoy muy cómodo de 8 y de 10. Jugando en el doble pivote tengo la oportunidad de bajar a ayudar en el inicio del juego y la salida de balón, pero jugando más adelante tengo también llegada para tener ocasiones de gol. Esas dos posiciones son las que me pueden ayudar más a crecer como jugador y a sacar mi mejor versión".

Peio Canales apuesta por centrarse en el Racing de Santander

El centrocampista del Racing de Santander no esconde que al pertenecer al Athletic Club uno solo piensa en jugar con los vascos pero en esta campaña, defendiendo los colores de los cántabros, quiere aprovechar para seguir creciendo: "En el momento que estás en el Athletic ya quieres jugar ahí, pero una vez que sales quizás te olvidas un poco más y te centras en donde estás, en mi caso es en el Racing e intento pensar en el día a día. Busco crecer cada día aquí, intento ayudar al equipo en todo lo que puedo y a partir de ahí me centro en mi propio proceso y en mi propio año. El año que tengo por delante estoy centrado plenamente en el Racing".

Por último, Peio Canales quiso mandar un mensaje al Athletic Club ante la complicada situación que tienen en Liga. Los de Ernesto Valverde están a nueve puntos de puestos europeos y ocupando la undécima posición: "Si estoy viendo que Segunda es muy difícil, imagínate la Primera división..., es normal que durante el año tengan altibajos, pero confío plenamente en el Athletic y sé que son capaces de sacar el año adelante. Tienen nivel más que suficiente para estar arriba, lo han demostrado estos últimos años. Estoy tranquilo, más que nada porque estoy centrado en el Racing, aunque obviamente que sigo al Athletic e intento ver todos los partidos".