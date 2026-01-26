El Athletic Club tiene motivos para ilusionarse con Peio Canales

El canterano no volverá al Athletic Club durante este mercado de fichajes de invierno debido a que el plazo que tenía el equipo vasco para recuperarlo ya ha expirado. El atacante está centrado en el Racing de Santander en donde está rindiendo a un nivel excelso tal y como ha demostrado este último fin de semana

Peio Canales es uno de los futbolistas que más ilusión despierta en el Athletic Club de cara al futuro. El atacante está cedido en el Racing de Santander en donde se quedará hasta el final de temporada y en donde está brillando tal y como demostró este último fin de semana. El canterano está jugando a un gran nivel y está dejando claro que está sobradamente preparado para rendir, al menos, en Segunda división.

Peio Canales, futbolista cedido por el Athletic Club en el Racing de Santander, ha sido el gran protagonista de la jornada en Segunda división después de darle la victoria a su actual equipo contra el Deportivo de La Coruña, un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera división. Corría el minuto 62 cuando Peio Canales recibió el balón dentro del área, hizo un recorte a un rival y se sacó un zurdazo para marcar el 0-1 que a la postre permite que el Racing de Santander se consolide como líder en solitario de la Segunda división con 44 puntos, sacándole 5 puntos al segundo clasificado: el Castellón.

Peio Canales, con este gol, se ratifica como uno de los futbolistas más importantes y claves de esta temporada en Segunda división, ya que el canterano del Athletic Club suma 4 goles y 5 asistencias en los 18 partidos y 1.447 minutos que ha disputado hasta el momento.

Peio Canales regresará al Athletic Club después de esta temporada en la que está cedido en el Racing de Santander, estando llamado a ganarse un puesto en el primer equipo que entrena Ernesto Valverde durante la próxima pretemporada.

Peio Canales no regresará este mes de enero al Athletic Club

El Athletic Club tenía la posibilidad de repescar a Peio Canales durante este mercado de fichajes de invierno, pero no lo hará después de que Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, desvelara que el plazo para ejecutar dicha opción había expirado el pasado 20 de enero. "Como os decía el otro día, nosotros ahora mismo con el fichaje de Simon Eriksson, estamos perfectamente cubiertos en todas las posiciones. Hay algún jugador que por el bajo minutaje se plantea el poder salir y nosotros ante esa situación estamos expectantes. Ayer la famosa cláusula... pregunta que hacéis constantemente de Peio Canales, terminaba el plazo para que el Athletic Club pudiera repescar al jugador. Como os dije, yo era positivo en su momento, ahora no soy positivo, ahora soy feliz, más feliz, más tranquilo".

De todas formas, el Athletic Club no tenía previsto repescar a Peio Canales ya que el plan del equipo vasco es que el canterano, de 21 años, siga acumulando minutos y, por tanto, progresando, para volver como un mejor futbolista de cara a la próxima temporada.