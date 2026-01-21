El Racing de Santander confirma la decisión del Athletic con Peio Canales: se queda hasta el final de temporada

El equipo vasco tenía la posibilidad de recuperar al centrocampista, que está jugando en calidad de cedido en el equipo cántabro durante esta temporada, durante este mercado de fichajes de invierno. Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, ha dejado claro que esa opción ya no es posible

El futuro de Peio Canales, centrocampista del Athletic Club que está jugando esta temporada en calidad de cedido en el Racing de Santander de Segunda división, ya está definido. El Athletic Club tenía la posibilidad de recuperarlo durante este mercado de fichajes de invierno, pero el plazo para ejecutar dicha opción expiró este pasado martes 20 de enero según ha desvelado el director deportivo del club cántabro, Chema Aragón, en una comparecencia antes los medios de comunicación. Por tanto, se acabaron las especulaciones.

Aprovechando el acto de presentación de uno de sus fichajes, Chema Aragón, el director deportivo del Racing de Santander, ha revelado que el Athletic Club no ha ejecutado la opción que tenía para romper la cesión de Peio Canales quien, por lo tanto, acabará la temporada en el equipo cántabro.

"Como os decía el otro día, nosotros ahora mismo con el fichaje de Simon Eriksson, estamos perfectamente cubiertos en todas las posiciones. Hay algún jugador que por el bajo minutaje se plantea el poder salir y nosotros ante esa situación estamos expectantes. Ayer la famosa cláusula... pregunta que hacéis constantemente de Peio Canales, terminaba el plazo para que el Athletic Club pudiera repescar al jugador. Como os dije, yo era positivo en su momento, ahora no soy positivo, ahora soy feliz, más feliz, más tranquilo. Pero insisto, yo creo que vais a ver los entrenamientos, creo que el grupo cada día es mejor, cada día entrena más y mejor. Y a partir de ahí, ya te digo que expectante como siempre, porque hasta el día 2 que termina el mercado tenemos que estar ojo a vizor", ha explicado el director deportivo del Racing de Santander.

De este modo, el Athletic Club cumple con lo previsto con Peio Canales, su idea era que siguiera en el Racing de Santander y así va a ser, porque el plan es que el canterano siga acumulando minutos y que se continúe desarrollando como futbolista del élite. En lo que va de temporada Peio Canales está jugando muy bien en el equipo cántabro ya que suma 3 goles y 5 asistencias en los 17 partidos y 1.357 minutos que ha disputado hasta el momento.

El Racing de Santander era optimista con que Peio Canales se quedara hasta el final de esta temporada

El Racing de Santander ya declaró hace unas semanas atrás que era optimista con que Peio Canales se quedara hasta el final de esta temporada ya que veía difícil que el Athletic Club ejecutara la opción que tenía para repescarlo.

"Es remota, yo creo y espero que el Athletic no lo haga, el jugador está súper contento aquí, el Athletic está súper contento con la cesión y el Racing está súper contento también con la llegada del futbolista. Con el del sábado se va a perder 5 partidos por selecciones y el Athletic entiende que el jugador tiene que venir a Santander para seguir ese inicio un proceso de formación a la competición real, donde está cogiendo unos galones y donde se está haciendo un futbolista para el Athletic. Digo remota porque por desgracia también ellos están teniendo lesiones, pero tienen en la base también en el filial ellos buenos jugadores y creo que el itinerario que tiene preparado el Athletic con Peio es el que es. Sí hay una pequeña compensación si lo hacen", dijo Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander en una entrevista en SER Deportivos Cantabria en el mes de noviembre sobre el futuro de Peio Canales.

De este modo, Peio Canales, de 21 años, regresará en verano al Athletic Club, una vez acabe su cesión en el Racing de Santander, e intentará ganarse un puesto en el primer equipo rojiblanco durante la próxima pretemporada.