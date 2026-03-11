La decisión del Athletic que sí permite mostrarse a Hugo Rincón

Como ya hiciera en la primera vuelta en San Mamés, el lateral derecho tendrá el próximo sábado la posibilidad de reivindicarse ante el equipo con el que tiene contrato, al no incluirse el pasado verano la 'cláusula del miedo'. Una oportunidad que llega justo cuando los problemas en el lateral diestro rojiblanco se han vuelto más evidentes

La temporada en el Athletic anda lejos de las expectativas creadas a comienzos de curso, aunque aún se mantiene la ilusión de pelear por un billete europeo. Son varios los factores que explican este bajón, como las lesiones y el bajo rendimiento de jugadores de los que se esperaba mucho más. En este último grupo entra Jesús Areso, la gran apuesta del verano pasado tras el rendimiento ofrecido en Osasuna, el cual no ha conseguido mostrar en San Mamés con regularidad.

Tres laterales que no logran asentarse

Tentado también por el Atlético de Madrid, el de Cascante decidió tomar por tercera vez el camino entre Pamplona y Bilbao tras un acuerdo entre clubes cifrado en 12 millones de euros. Llegaba como el sustituto de toda una institución como Óscar de Marcos. Pero aunque Ernesto Valverde comenzó dándole galones de titular, su concurso se ha ido diluyendo y ahora su presencia en los onces es toda una incógnita.

En su lugar, también alterna titularidades y suplencias Andoni Gorosabel, que en su segunda campaña como rojiblanco tampoco está consiguiendo asentarse. Y como el tercero en discordia, también participa de las rotaciones el polivalente Iñigo Lekue, que acaba contrato en junio y ha mostrado su predisposición a continuar.

La decisión de Valverde en la Copa del Rey destapa el problema

Fue precisamente la presencia de tres laterales diestros la que animó tanto al 'Txingurri' como a la dirección deportiva comandada por Mikel González a formalizar a comienzos del verano una nueva cesión para Hugo Rincón, que venía de rozar un histórico ascenso a Primera división con el Mirandés. Pero muchos se tiran de los pelos al comprobar su rendimiento en el Girona y ver al mismo tiempo los problemas del Athletic en su posición, que incluso llevaron al técnico a apostar por un central como Vivian en el flanco diestro para el decisivo partido ante la Real Sociedad en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Los números de Hugo Rincón en el Girona

Por todo ello, cada vez hay menos dudas con respecto al regreso de Hugo Rincón. A sus 23 años, el navarro regresará para luchar por un puesto después de haberse convertido en un jugador importante para Míchel. De momento ha participado en 24 de los 27 encuentros en LaLiga, 16 de ellos como titular, y acumula 1.442 minutos, en los que ha firmado dos asistencias, además de participar también en dos partidos de la Copa del Rey.

Un regreso que se da por hecho

En la primera vuelta ya tuvo la oportunidad de jugar y brillar en San Mamés. Y este próximo sábado, en Montilivi, tendrá de nuevo la oportunidad de mostrarse y reivindicarse ante el equipo con el que tiene contrato hasta 2028. Una posibilidad brindada por el propio Athletic, que el pasado verano decisión no incluir en su cesión la llamada 'cláusula del miedo', al igual que hizo con el préstamo de Julen Agirrezabala al Valencia.

No tuvo la misma suerte que ellos Unai Vencedor, al que el Levante no pudo utilizar por contrato en sus encuentros frente al conjunto rojiblanco. Tanto el mediocentro como el cancerbero tienen su futuro en el aire. Pero en el caso de Hugo Rincón, todo hace indicar que tendrá sitio en la plantilla. El Girona, que pagó 200.000 euros por tenerlo un año en sus filas, no dispone además de opción de compra alguna.