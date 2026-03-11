Maroan Sannadi: "Soy creyente, el plan de Dios es perfecto y no dudo de él"
El delantero regresa al Athletic Club y ya está a disposición de Ernesto Valverde después de haber superado una lesión de menisco de la que tuvo que ser operado y que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante los últimos cuatro meses
Maroan Sannadi, delantero del Athletic Club, se ha mostrado muy feliz por haberse recuperado de la lesión de menisco que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante los últimos meses. El internacional marroquí ha pasado por momentos duros los cuales le han servido para hacerse más fuerte. Maroan Sannadi ha explicado cómo ha llevado todo el proceso y también ha asegurado que está dispuesto a ayudar.
Maroan Sannadi ha dicho que la lesión de menisco ha sido dura, pero que le ha servido para hacerse más fuerte. "No es fácil aceptar que te tengas que operar. Han sido cuatro meses en los que he aprendido mucho y me han servido para hacerme mejor como futbolista, porque me ha servido para analizar muchas cosas, y también como persona. He conseguido una versión de mí que yo no conocía".
El delantero ha dicho que tiene como objetivo ayudar al Athletic Club en este final de temporada una vez se ha recuperado totalmente. "He visto que el equipo ha dado lo mejor de sí en una temporada con muchas lesiones. Este curso se han vivido muchas cosas importantes que no he podido jugar, pero esto estaba escrito. Soy creyente, el plan de Dios es perfecto y no dudo de él. Mi objetivo es dar lo mejor de mí en cada partido".
El internacional marroquí ha dicho que este tiempo lesionado lo ha usado para repasar sus partidos en Primera división. "He visto todas mis jugadas de todos mis partidos. He tenido mucho tiempo. Tengo muchas ganas de volver a ser Maroan, sobre todo en la confianza en mí mismo".
Maroan Sannadi explica que el tratamiento conservador no funcionó
Maroan Sannadi ha señalado que se apostó por un tratamiento conservador, pero que no funcionó lo que desembocó en la operación. "Las molestias venían desde el último partido de LaLiga ante el Barça. Me sentía bien, pero la rodilla se hinchaba. Decidimos un tratamiento conservador, pero la rodilla se hinchaba más que nunca y decidimos pasar por el quirófano. Tenía miedo al quirófano, pero ya estoy tranquilo y con ganas de ayudar al equipo".
Por último, Maroan Sannadi ha hecho una reflexión. "Me ha venido muy bien porque me ha hecho evolucionar y buscar una versión de mí que antes no tenía. No lo he visto como algo difícil y sí como un reto. Estoy con mucha confianza. Muchos pensarán que es una temporada perdida, pero hay que coger lo bueno. Cuando te pasa algo que no te gusta y te hace crecer. Me ha dado tiempo a pulirme y estoy en las mejores condiciones para dar lo mejor de mí. Estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho desde dentro".