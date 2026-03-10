Vuelve Maroan Sannadi y la puerta se le cierra más a Izeta

El delantero se ha recuperado de la lesión de menisco que sufrió a finales del año y ya se ha entrenado por el resto de sus compañeros. Ahora está en manos de su entrenador, Ernesto Valverde, el decidir cuándo y cuánto puede jugar

Buenas noticias en el entrenamiento que ha realizado el Athletic Club este martes 10 de marzo que ha supuesto la vuelta a los entrenamientos con el resto de sus compañeros de Maroan Sannadi. El delantero se ha recuperado ya de la lesión de menisco de la que tuvo que ser operado. De este modo, el internacional marroquí ya puede ser alineado por Ernesto Valverde, técnico del equipo vasco, que lo puede alinear siempre que lo considere oportuno. Un regreso que perjudica a Urko Izeta que se queda aún con menos opciones de jugar.

El internacional marroquí lleva alejado de los terrenos de juego desde finales del pasado mes de octubre de 2025 por culpa de una lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano.

Por ese motivo, Maroan Sannadi sólo ha jugado en esta temporada un total de 9 partidos oficiales y 334 minutos en los que sólo ha marcado 1 goles. Una aportación escasa para un delantero que estaba llamado a ser importante durante la campaña ya que con Gorka Guruzeta, principalmente, tenían que hacer muchos goles para un Athletic Club que ha tenido muchos frentes abiertos, competiciones, en este curso futbolístico.

Está por ver que Maroan Sannadi pueda jugar en el partido contra el Girona FC de este fin de semana, ya que el Athletic Club no quiere tomar ningún riesgo para que no haya una recaída. Un regreso que perjudica, sobre todo, a Urko Izeta que tiene menos posibilidades de jugar aún.

Urko Izeta, con menos opciones de jugar aún en el Athletic Club

Uno de los principales perjudicados con el regreso de Maroan Sannadi en el Athletic Club es Urko Izeta, otro de los delanteros del equipo vasco.

Urko Izeta no ha jugado prácticamente nada en los últimos 7 partidos de esta temporada. Ahora, a priori, con la vuelta de su compañero en la delantera sus opciones de jugar son aún menos. Izeta no entra en los planes de Ernesto Valverde y con mayor competencia está llamado a jugar menos.