El Athletic Club vuelve a mover ficha para reforzar el centro del campo: Iván Martín

El centrocampista del Girona FC es un viejo deseo del club vasco el cual considera que el equipo tiene que dar un salto de nivel en la sala de máquinas de cara a la próxima temporada. El Athletic ya intentó su incorporación durante el pasado verano

El Athletic Club ya trabaja en la planificación de la temporada pasada y ha decidido que uno de los objetivos tiene que ser el reforzar la posición de centrocampista. La dirección deportiva que lidera Mikel González quiere dar un paso adelante en esa demarcación y ha vuelto a fijarse en un viejo objetivo como es Iván Martín, del Girona FC, según informa El Correo. Una operación que ya es más fácil que el pasado verano ya que el Villarreal CF ya no tiene opción de recuperarlo.

El Athletic Club va a intentar el fichaje de Iván Martín, centrocampista del Girona FC

El Athletic Club tiene a Iván Martín, centrocampista de 27 años del Girona FC, como uno de sus objetivos durante el próximo mercado de fichajes de verano. Un movimiento que no sería demasiado costoso ya que aunque el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, el club catalán está abierto a dejarlo marchar por una cantidad más baja: en torno a los 6 millones de euros.

Iván Martín es un viejo deseo del Athletic Club ya que la entidad rojiblanca intentó su incorporación en el pasado, pero la operación siempre estuvo difícil debido a que el Villarreal CF tenía la posibilidad de recuperar al centrocampista por 6 millones de euros. Dicha opción ya no existe y, por tanto, ya es cuestión de que el Athletic Club llegue a un entendimiento con el Girona FC para el traspaso y también con el propio futbolista.

Iván Martín tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el Girona FC y está realizando una temporada aceptable en el equipo catalán con el que ha disputado 27 partidos y 1.960 minutos, siendo importante para el entrenador Míchel Sánchez que es uno de sus principales valedores y que le ha sacado el mejor rendimiento. El futbolista está feliz en el Girona FC y ahora mismo está centrado en realizar el mejor final de temporada posible.

Esta opción de Iván Martín está sobre la mesa para un Athletic Club que la temporada que viene va a tener muchos futbolistas en la posición de centrocampista. Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Beñat Prados y Mikel Vesga tienen contrato en vigor; y Peio Canales y Beñat Gerenabarrena regresan después de sus respectivas cesiones. Por otro lado, también están Alejandro Rego y Selton Sánchez. Muchos futbolistas para dos posiciones para una temporada en la que si no se juega competición europea no hay minutos para todos.

Iván Martín, nacido y Bilbao, pero criado futbolísticamente en Murcia y el Villarreal

Iván Martín es un futbolista que puede jugar en el Athletic Club debido a que nació en Bilbao si bien es cierto que su carrera deportiva es gracias a sus comienzos en Murcia y en el Villarreal CF, club que se fijó en él cuando era un crio.

Iván Martín fue creciendo en la cantera del Villarreal CF y fue en la temporada 2023/2024 cuando dio su mejor rendimiento ya que fue titular indiscutible en el Girona FC que se clasificó para jugar la UEFA Champions League.