Areso responde a las críticas en el Athletic: "Siendo cabezón llegan los frutos"

Después de cinco partidos consecutivos como suplente, el lateral diestro completó ante el Atlético de Madrid su mejor partido de la temporada, expresando su felicidad por ello, si bien reconoce que aún "necesita tiempo"

El Athletic Club se dio una gran alegría al derrotar en San Mamés al Atlético de Madrid gracias a un tanto de Berenguer que permite a los de Valverde engancharse a la pelea por las plazas europeas en LaLiga. Pero, además, en el plano personal, fue un partido especial para Jesús Areso, que no está viviendo una temporada sencilla en su regreso al club rojiblanco tras convertirse en el fichaje más caro del pasado verano, al acordar con Osasuna un traspaso por el valor de su cláusula de rescisión, de 12 millones de euros.

La peor racha personal de la campaña

El de Cascante había acumulado cinco suplencias consecutivas en el campeonato doméstico. Tras haber sido titular en 8 de las 10 primeras jornadas, solo dispuso de 7 minutos en el derbi ante la Real Sociedad y luego encadenó tres encuentros sin salir del banquillo, ante Real Oviedo, FC Barcelona y Levante. Una preocupante serie que había puesto en duda su rol en el equipo, pues hasta ahora solo se había quedado sin jugar en las dos primeras citas de Champions por las rotaciones del 'Txingurri'.

El navarro volvió a ser suplente ante el Real Madrid, aunque saltó al campo en el descanso, viendo cómo Gorosabel y Lekue se habían alternado en el once durante esos cinco encuentros. Por ello, nadie esperaba que este pasado sábado partiera de inicio ante el Atlético. Pero Areso no solo fue la principal novedad en el once, sino que firmó posiblemente su mejor actuación de la temporada.

La aclimatación a un estilo "diferente"

En defensa se aplicó al máximo para cerrar espacios, desplegándose además en ataque de forma continuar para servir buenos centros a Guruzeta y Sancet, siendo sustituido por Gorosabel en la recta final. Una actuación más que notable que ha llevado al lateral diestro a recuperar la sonrisa. "Estoy muy contento, es el partido que buscaba y siendo cabezón llegan los frutos, con la confianza del míster”, señaló el defensor después del 'tirón de orejas' del propio Valverde tras el partido europeo ante el Slavia de Praga, cuando dejó claro que aún debe adaptarse a su estilo de juego. "Siempre tiende a ir hacia adelante. Se tiene que adaptar. Se está mentalizando y le estamos ayudando", afirmó el técnico cacereño.

En este sentido, el propio Areso volvió a admitir que aún está aclimatándose a un fútbol distinto al que practicaba en Osasuna. “Es el tipo de juego diferente. Necesito tiempo y van a llegar los frutos como hoy. Necesitaba un periodo de adaptación, el equipo tiene conceptos diferentes, pero hoy he disfrutado y hay que seguir en esta línea. Hay rachas positivas y negativas, lo importante es mantener tu nivel”, sentenció el navarro, que cree que esta victoria va suponer “un chute de energía” a nivel colectivo.