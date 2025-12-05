Dos fichajes fallidos y un problema vigente en el lateral para Ernesto Valverde en el Athletic Club

El Athletic Club no encuentra estabilidad en el lateral derecho tras la marcha de De Marcos y los fichajes de Areso y Gorosabel. Ninguno de los dos se ha aclimatado, de momento, al rol que Ernesto Valverde exige en dicha parcela del campo, lo que supone un quebradero de cabeza para el 'Txingurri'

La defensa del Athletic Club no es ni la sombra de lo que fue en el pasado curso. La parte más atrasada del combinado rojiblanco, es, sin dudarlo mucho, el punto más débil de un equipo que pierde solidez en la zaga y falla en ataque. La clave, a parte de la pareja defensiva a la que Laporte no termina de aclimatarse, es el lateral diestro. La sombra de De Marcos es muy alargada y los encargados de suplir la marcha de la leyenda rojiblanca no están, ni cerca, de lo que pretende Ernesto Valverde. Tras dos fichajes fallidos, el 'Txingurri' sigue teniendo un problema vigente en el latera de un Athletic al que se le acaban las ideas en defensa.

Tras dos fichajes fallidos, el problema sigue estando vigente para Ernesto Valverde en el Athletic Club

El conjunto rojiblanco, viendo que De Marcos cumplía los 35 años y le restaba una temporada de un contrato que no iba a renovar, se lanzaron al mercado de fichajes en busca de talento para suplir al veterano futbolista. La apuesta de la dirección deportiva fue Gorosabel, que había tenido un año destacado en el Alavés. Convencer al futbolista fue tarea fácil y el cuadro rojiblanco sumó un nuevo lateral para que tomase el testigo del capitán. Nada más lejos de la realidad, Gorosabel no se adaptó al rol que Ernesto Valverde necesitaba, por lo que en la dirección deportiva, en este mercado de fichajes, se pusieron e mono de trabajo y acudieron a Osasuna. Allí encontraron en Areso el recambio perfecto de Óscar De Marcos. El perfil era muy similar y tras unas duras negociaciones, con el Atlético de Madrid de por medio, el Athletic se llevó el fichaje del futbolista.

Tras 14 jornadas de LaLiga y 5 partidos de la Champions League, el problema en el lateral diestro sigue siendo un quebradero de cabeza para Ernesto Valverde. El rendimiento de Areso es muy pobre, muy lejos de lo que esperaba el club del navarro. Gorosabel sigue sin aparecer y la otra opción de Ernesto Valverde es Lekue, que tampoco convence ni al técnico ni a la afición vasca. Tras dos fichajes fallidos, el problema sigue estando vigente para Ernesto Valverde en un Athletic Club que confía en Areso y una transición en la segunda parte de la temporada para justificar los 12 millones de euros que gastaron en la cláusula del defensor.

Areso: "No busco reivindicarme ni hacerme con el puesto"

Las críticas sobre esta parcela del campo se intensifican con el paso de las jornadas y con los goles encajados por el Athletic Club, que sufrió la ira del Real Madrid y salió goleado de San Mamés. En lo personal, Areso, tras un arranque por debajo de las expectativas generadas, ya aseguró que lo que trata es dar su "mejor versión". "No busco reivindicarme ni hacerme con el puesto, mi meta es dar mi mejor versión para que el equipo gane o puntúe", subrayó el defensa del Athletic antes del partido de la Champions League frente al Newcastle, que perdió el cuadro bilbaíno 2-0.