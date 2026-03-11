La enfermería del Athletic Club se resiste de cara a la jornada 28: Paredes es la gran duda de Ernesto Valverde

El Athletic Club sigue sin recuperar efectivos para el duelo de la jornada 28 ante el Girona

El Athletic Club afronta la jornada 28 de LaLiga como una oportunidad para reengancharse a la lucha por los puestos europeos después de que en la jornada anterior le sonriesen los resultados de sus rivales. A pesar de perder en casa ante el Barcelona, los rojiblancos siguen teniendo opciones para soñar con Europa, aunque para ello es de vital importancia sumar tres puntos ante el Girona en Montilivi. Para el duelo, al enfermería del Athletic Club se resiste a soltar lastres, siendo Paredes una incógnita de cara al partido.

Las bajas y las dudas del Athletic Club para la jornada 28

El Athletic Club sigue presentando muchas bajas, tónica habitual de esta temporada, para medirse al Girona en la jornada 28 de LaLiga. A las lesiones de larga duración de Egiluz y Beñat Prados se le suma la de Maroan Sannadi que, aunque ya empieza a entrenar, aún es pronto para vestirse de corto sobre el césped en LaLiga. Además, Yeray Álvarez sigue cumpliendo sanción, por lo que no estará. Con Nico Williams, el Athletic Club no quiere asumir riesgos y el internacional español también será baja para el duelo del fin de semana. En el entrenamiento de lo que llevamos de semana, tampoco han estado Unai Gómez, tras el susto de la rodilla, y Paredes, que es la gran duda en torno al duelo del fin de semana. El central recibió un duro golpe de su compañero, Álex Padilla, en la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y, a día de hoy, aún se le ha visto con muletas por Lezama, por lo que apunta que, salvo milagro, tampoco estará para el choque. Por último, Rego se perderá el choque por sanción tras ver la quinta amarilla de la temporada frente al Barcelona.

La buena noticia del Athletic Club la protagoniza Iñaki Williams

Con este panorama, Valverde prepara el once para medirse a un Girona que será testigo de un nuevo hito de Iñaki Williams. El capitán tendráá la oportunidad de disputar el próximo sábado frente al Girona su partido oficial 500 con el Athletic Club y convertirse así en el octavo futbolista que alcanza el medio millar de encuentros en la historia del club rojiblanco. Antes que el actual capitán lograron ese hito José Ángel Iribar (614), Oscar de Marcos (573), Iker Muniain (560), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Markel Susaeta (507). A estos dos últimos podría alcanzarlos el mayor de los Williams al final de esta temporada si juega los once encuentros ligueros que restan para concluir el campeonato.