Renace en el Betis la opción de hacer caja con Rober González

El extremo, que marcó este sábado, ha relanzado su carrera en el Zaragoza y devuelve a escena un negocio interesante para los verdiblancos, con un elevado porcentaje de su pase

Hace un mes, este medio informó de los intereses depositados por el Betis en el Real Zaragoza por la presencia en sus filas de tres futbolistas vinculados aún económicamente al club heliopolitano tras las incorporaciones realizadas en los dos últimos mercados.

Son los casos de Paul Akouokou, cedido por el Lyon y del que los verdiblancos conservan un 20% de la plusvalía de una futura venta; Mawuli Mensah, traspasado en enero con un 10% reservado en La Palmera y Rober González, que aterrizó en el pasado mercado invernal en condición de cedido por el Nec Nimega.

El Betis conserva el 40% del pase de Rober González

El Betis alcanzó un acuerdo con el club neerlandés para su traspaso hace dos veranos tras su cesión, en el que se quedaba con un 40% de sus derechos de cara a una transacción más adelante, por lo que en Heliópolis se mantienen pendientes de sus evoluciones.

Cabe recordar que en enero de 2025 volvió a España con una cesión al Racing para regresar en verano al Nimega, que, por su falta de continuidad, cerró su préstamo en la última ventana con el Zaragoza.

Lo cierto es que el extremeño, a sus 25 años, ha empezado a relanzar su carrera en La Romareda, donde ha sido titular desde que llegó, tanto con Rubén Sellés como después con David Navarro, el técnico que ocupará el banquillo hasta final de curso. En este sentido, el extremo cuenta con total confianza y es pieza importante en el club blanquillo, con un protagonismo que ayer cristalizó con su primer tanto en esta nueva etapa.

Rober marca su primer gol y sobresale en el Zaragoza

Rober armó un zurdazo que se convirtió en el minuto 80 en el primer gol zaragocista en su fundamental victoria en casa contra el Almería, lo que ha disparado los elogios a la aportación del canterano bético, que ya sumaba una asistencia. El extremo fue nombrado el mejor jugador del partido.

Este repunte de Rober es una excelente noticia del Betis después de que viera frenada su progresión en Nimega tras su primer gran año en la entidad de los Países Bajos, pues se vislumbra de nuevo la posibilidad de poder hacer caja con el emeritense el próximo verano en el caso de que continúe a buen nivel en el Zaragoza. De momento, es un fijo.

Mawuli, otra posibilidad para el Betis de hacer caja en el futuro

También, como ya recogió ESTADIO, está sobresaliendo Mawuli Mensah en su salto a Segunda división, pues igualmente es intocable en el centro del campo del Zaragoza y lo más probable es que, tras firmar hasta final de año, prorrogue su estancia en La Romareda como contempla el contrato, activando ya la posibilidad de que el Betis obtenga rédito de una futura transacción.