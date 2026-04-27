La FIFA marca los cupos y tiempos de la portería de Luis de la Fuente para el Mundial: Unai Simón, Raya, Remiro y Joan García

El Reglamento FIFA exige un lista definitiva de hasta 26 jugadores con un mínimo de tres porteros, pero no marca máximo. Pese a ello, es poco probable que España lleve a los cuatro. Eso sí, permite también cambiar en la portería durante cualquier momento de la fase final del Mundial en caso de lesión, y no 24 horas del debut ante Cabo Verde, como el resto de la plantilla de la Selección

El seleccionador español Luis de la Fuente ya afronta el tramo final para acabar de darle forma a su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la portería sigue siendo a día de hoy una de las grandes incógnitas de la convocatoria final.

Joan García se ha sumado a última hora a un grupo bajo palos que parecía cerrado con Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, pero la presión mediática y su elevado rendimiento como culé le han ayudado a colarse en la penúltima convocatoria de España, en la que el seleccionador se llevó a cuatro arqueros. Una posibilidad que, incluso, sería posible en el propio Mundial, si se dieran ciertas circunstancias que nadie quiere.

Luis de la Fuente ultima su prelista de hasta 55 jugadores para el 11 de mayo

En primer lugar, De la Fuente tendrá que ultimar en los próximos días la prelista de la Selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la cual tendrá que facilitar a la FIFA el próximo 11 de mayo.

Una prelista que, según el Reglamento FIFA para la Copa del Mundo 2026 tendrá “un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores de los cuales cuatro serán porteros”. Dicha prelista o lista provisional de jugadores autorizados en la que aparezcan cuatro porteros deberá ser enviada “en línea a la FIFA acompañada de una foto acreditativa y una copia del pasaporte de cada jugador”. Es decir, que en la prelista del 11 de mayo estarán con total seguridad Unai Simón, Raya, Remiro y Joan García.

Dicha lista provisional de liberación “deberá contener información tal como el nombre completo del jugador; apellidos, nombre en la camiseta, lugar y fecha de nacimiento, número y fecha de vencimiento del pasaporte, nombre y país del club en el que juega, altura, peso, número de partidos internacionales y número de goles internacionales marcados”, tal y como dice el reglamento FIFA para el Mundial, que aclara que que esta prelista o lista provisional de liberaciones 2se utilizará únicamente para fines internos” y “no será publicada por la FIFA”.

El 22 de mayo, la lista definitiva de la Selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

De esa prelista saldrá una “lista final de jugadores liberados” que cada Federación participante en el Mundial “deberá proporcionar a la FIFA con un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26 de los cuales al menos tres serán porteros”. Es decir, que el Reglamento de la FIFA ya, de por sí, da pie a Luis de la Fuente a que convoque a cuatro porteros, algo que a priori se antoja poco improbable. Aunque sí existe una posibilidad en caso de lesión.

Mientras que el Reglamento FIFA indica que “un jugador incluido en la lista final de liberación podrá ser reemplazo por un jugador de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave hasta 24 horas ante del inicio del primer partido de su equipo en la Copa del Mundo” -es decir, hasta el día 14 en caso de España-, especifica que es diferente en el caso de los porteros, pudiendo ser sustituido el lesionado “por otro portero de la lista provisional en cualquier momento durante la competición final”.

Tras la recepción y aceptación de la FIFA a través de su Comisión Médica, “los porteros lesionados que sean sustituidos deberán devolver su acreditación a la FIFA” dejando como consecuencia “de ser considerados miembros de la lista final. “Al portero sustituto se le deberá asignar el siguiente número de camiseta posible que aún no se esté utilizando, por ejemplo, el ’27’.

Es decir, que tanto Álex Remiro o Joan García, el que se acabe quedando fuera de los dos, podría acabar siendo repescado por lesión de uno de sus compañeros a lo largo de la fase final del Mundial. En el caso de los porteros no existe la resticción de 24 horas antes del debut del país en la competición.

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

Mientras que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá tiene inicio el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, España no entra en juego hasta el lunes 15 de junio contra Cabo Verde en el Atlanta Stadium de Estados Unidos, esperando llegar hasta la final del domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de New York (Estados Unidos). Es decir, que Luis de la Fuente tendrá hasta el día 14 para hacer algún cambio en su relación de convocados si se trata de un jugador de campo, pudiéndolo hacer más allá si se trata de uno de los tres porteros que entren oficialmente en la convocatoria final.