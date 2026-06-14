De la Fuente confirma que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz están disponibles para el debut de España

El seleccionador español ha detallado el estado físico de los tres jugadores que llegaron a la concentración con problemas físicos y también advierte que ninguno estará de inicio contra Cabo Verde

Todos los futbolistas de la selección española están disponibles para el estreno de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se producirá este lunes y que le enfrentará a Cabo Verde (18.00 hora española). Así lo ha confirmado este domingo Luis de la Fuente, seleccionador nacional, que ha reparado en Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres jugadores que llegaron a la concentración con diferentes problemas físicos. Todos podrán ser alineados para el primer partido de un torneo donde los campeones de la Eurocopa aspiran a lo máximo.

De la Fuente ha repasado el estado de los tres jugadores en la rueda de prensa oficial previa al debut contra Cabo Verde. "La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo", ha relatado el técnico.

De la Fuente y la coordinación con los médicos del Barcelona y la selección para la puesta a punto de Lamine Yamal

Eso sí, ni Lamine Yamal ni Nico Williams ni Víctor Muñoz estarán de inicio. Tampoco es segura su participación, algo que dependerá del plan de partido. Lo que sí ha querido resaltar De la Fuente es el nivel del equipo en los entrenamientos. "Han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella", ha dicho De la Fuente sin dar pistas sobre el once.

Posteriormente, el seleccionador español ha reparado en algunos detalles del proceso de Lamine Yamal. "Seguimos la indicación de los cuerpos médicos del Barça y el nuestro. Indican que está para jugar mañana sin contratiempos. En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar", ha manifestado De la Fuente que ha agregado: "No está para 90 minutos, pero sí para un tiempo. Está en perfectas condiciones para jugar unos minutos y los médicos están de acuerdo en esta decisión".

De la Fuente explica que Nico Williams ha llevado un proceso parejo a Lamine Yamal

También se ha detenido De la Fuente en Nico Williams y fue preguntado si estaba en un estado diferente de Lamine Yamal. "Es un proceso parecido. Lleva menos y es otra lesión, pero el proceso es parecido. Han estado juntos estos días y han sido felices. Tiene el mismo planteamiento, igual que Víctor. Veremos en qué lugar nos encontramos cuando tengamos que tomar la decisión", ha comentado el seleccionador español sobre el futbolista del Athletic de Bilbao.

Seguramente la mirada de De la Fuente con Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no sólo vaya al primer partido. Tras el duelo contra Cabo Verde, España se enfrentará el domingo 21 a Arabia Saudí y el sábado a 27 a Uruguay para completar así los tres partidos de la fase de grupos.