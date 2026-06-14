España debuta el lunes con la presión del campo… y el poder de la remolacha fuera de él

La Selección Española completó una nueva sesión a las 12:00 horas afinando su preparación para el debut en el Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente trabaja automatismos, carga física y detalles tácticos, mientras el entorno mediático añade el debate del “poder de la remolacha” en la previa del estreno

La Selección Española completó este domingo una nueva sesión de entrenamiento a las 12:00 horas en su concentración del Mundial 2026, afinando los últimos detalles antes de su debut en la fase de grupos. El combinado dirigido por Luis de la Fuente continúa con su plan de trabajo centrado en la intensidad táctica, la corrección de automatismos y la preparación física específica para el estreno competitivo, mientras crece el ruido mediático alrededor del llamado “poder de la remolacha” en la previa del partido.

España ajusta detalles en el entrenamiento previo al debut en el Mundial 2026

El trabajo de la Selección Española se centró en aspectos tácticos de salida de balón, presión tras pérdida y finalización, en una sesión marcada por la normalidad competitiva habitual en la previa de un debut mundialista. Luis de la Fuente mantiene su idea de reforzar los automatismos del equipo sin introducir grandes variaciones en el sistema, confiando en la base que ha sostenido al grupo en los últimos compromisos internacionales.

En paralelo, el entorno mediático ha introducido el concepto del “poder de la remolacha” como parte del relato previo al encuentro, un fenómeno que ha generado conversación en redes sociales pero que no altera el plan de trabajo interno del equipo.

El papel de Luis de la Fuente en la gestión del grupo antes del estreno

El seleccionador español ha insistido en la importancia de mantener la concentración y evitar distracciones externas en los días previos al debut. El cuerpo técnico trabaja en la gestión de cargas físicas y en la definición del posible once inicial, aunque todavía no ha confirmado la alineación titular.

La idea del técnico es llegar al partido con un equipo equilibrado, capaz de dominar la posesión y sostener la intensidad durante los 90 minutos, un aspecto clave en competiciones de este nivel.

Los días previos: carga de carbohidratos y control total de la energía

En las jornadas anteriores al partido, el objetivo principal es llegar al encuentro con los depósitos de glucógeno completamente cargados. Para ello, los jugadores trabajan con una ingesta de entre 8 y 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. En el caso de un futbolista de unos 78 kilos, esto supone entre 624 y 780 gramos de carbohidratos diarios.

Para alcanzar estas cifras, la planificación nutricional se apoya en alimentos de fácil asimilación como arroz blanco, arroz basmati, boniato, patata cocida, pasta de arroz o maíz, que permiten una recarga eficiente sin sobrecargar el sistema digestivo.

La hidratación también se cuida con antelación. El día previo al partido, en este caso el domingo, los jugadores deben ingerir entre 2,5 y 3 litros de líquido, con aporte de sodio, no solo agua, para asegurar un equilibrio electrolítico óptimo antes del esfuerzo competitivo.

La cena previa al encuentro se convierte en una de las comidas más importantes del proceso de preparación. La base suele estar formada por arroz o pasta, acompañados de pollo o pavo, verduras cocidas y aceite de oliva, configurando una última carga energética antes del día del partido.

Día del partido: desayuno controlado y activación progresiva

El día del encuentro, el desayuno se sitúa entre las 07:00 y las 07:30 horas. La propuesta nutricional incluye porridge de avena cocida, plátano, miel y una bebida con electrolitos, con el objetivo de alcanzar aproximadamente 122 gramos de carbohidratos y asegurar una disponibilidad energética estable de cara al esfuerzo matinal.

Entre las 09:00 y 09:30 horas entra en juego un elemento que ha ganado protagonismo en la preparación de élite: la remolacha. Se ingieren alrededor de 140 ml de concentrado de remolacha, o su equivalente, entre dos y tres horas antes del partido. Su función es aumentar la producción de óxido nítrico, favoreciendo la vasodilatación y mejorando la llegada de oxígeno al músculo durante la competición.

Próximo objetivo: debut de España en el Mundial 2026

La Selección Española afrontará en las próximas horas su estreno en el torneo con el objetivo de sumar tres puntos clave en la fase de grupos. El encuentro servirá como primera prueba real para medir el estado competitivo del equipo de Luis de la Fuente y su capacidad para gestionar la presión de una cita mundialista.

Más allá del ruido externo, el equipo español se centra en consolidar sensaciones positivas y arrancar el campeonato con una victoria que refuerce sus aspiraciones.