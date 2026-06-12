Cucurella revela el secreto del vestuario de España en el Mundial

El lateral del Chelsea aparca su futuro, habla de Luis de la Fuente, elogia la madurez de Lamine Yamal y muestra la cara más humana de La Roja antes del debut mundialista ante Cabo Verde

Marc Cucurella no se limitó a dejar una promesa llamativa antes del Mundial. El lateral del Chelsea abrió una ventana mucho más interesante al interior de la Selección española: el ambiente del grupo, la madurez de Lamine Yamal, la competencia con Grimaldo, las bromas con Rodri y su decisión de no escuchar nada sobre el mercado durante el torneo.

En una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, desde la concentración de España en Chattanooga, Cucurella mostró una versión menos automática del futbolista internacional. Habló de ganar, sí, pero también de familia, presión, imperfecciones y de ese vestuario que Luis de la Fuente ha convertido en una de las grandes fortalezas de La Roja.

Marc Cucurella mide el pulso de España desde Chattanooga

La imagen fácil es la del tatuaje. Cucurella ya se tiñó el pelo de rojo tras la Eurocopa y ahora ha subido la apuesta con una promesa que ha corrido rápido: si España gana el Mundial, podría tatuarse en “pequeñito” la cara de Luis de la Fuente en el bíceps.

Pero quedarse solo ahí sería perder la parte más valiosa de la entrevista. La broma funciona porque explica algo más profundo: la relación del grupo con su seleccionador. Cucurella no habla de De la Fuente como de un técnico distante, sino como de alguien que ha logrado crear pertenencia.

Lamine Yamal crece dentro de una España que ya no lo trata como niño

Uno de los nombres propios de la charla fue Lamine Yamal. Cucurella habló del jugador del Barcelona con una mezcla de admiración y prudencia, consciente de que el extremo ha vivido demasiado rápido todo lo que a otros futbolistas les tarda años en llegar.

“Lo noto más tranquilo, como que ha crecido”, explicó el lateral. España necesita que Lamine sea desequilibrio, pero también que pueda vivir el Mundial sin cargar con un peso desmedido. A su edad, cualquier gesto se convierte en debate, cualquier partido en examen y cualquier error en sentencia pública.

Grimaldo y Cucurella convierten el lateral izquierdo en una competencia sana

La entrevista también dejó una lectura interesante sobre el lateral izquierdo. Cucurella y Álex Grimaldo compiten por el mismo puesto, pero el jugador del Chelsea insistió en que su amistad no cambiará juegue quien juegue.

Cucurella lo planteó desde una idea sencilla: “Estar aquí ya es un premio”. El lateral es consciente del nivel que exige una convocatoria mundialista. Sabe que puede ser titular, pero también entiende que el grupo está por encima de cualquier decisión individual.

Rodri aparece como el intenso que ordena las conversaciones de La Roja

El tono más distendido llegó con Rodri. Cucurella lo definió como “bastante intenso” porque le gusta hablar, dialogar y abrir conversaciones largas. El capitán es uno de los líderes silenciosos de España. En un vestuario lleno de jóvenes, su presencia aporta criterio, pausa y una forma distinta de autoridad.

Cucurella lo contó entre risas, pero el retrato encaja con la estructura de esta Selección. España no depende solo del talento individual de sus estrellas. También necesita voces que sostengan el grupo cuando el Mundial apriete.

Cucurella corta el ruido del mercado antes del Mundial

El futuro de Cucurella también apareció en la conversación. El lateral del Chelsea ha despertado interés de varios clubes, pero ha sido tajante: ha pedido que no le cuenten nada durante el Mundial.

“No quiero saber nada, quiero disfrutar de esto”, explicó. La decisión es lógica. Un torneo de selecciones exige foco completo y cualquier llamada de mercado puede romper la concentración. Más todavía en un futbolista que llega en buen momento y que sabe que un gran Mundial puede cambiar su cotización, donde el lateral incluso se atrevió a valorar su precio entre 35 y 45 millones de euros.

La familia de Cucurella enseña una cara menos perfecta del futbolista

La parte más humana de la entrevista llegó cuando Cucurella habló de su familia y de la visibilidad que ha dado a sus problemas personales. El lateral agradeció el apoyo recibido y dejó una reflexión poco habitual en el discurso del futbolista de élite.

“Todo el mundo se piensa que nuestra vida es maravillosa y lo tenemos todo perfecto, pero al final tenemos problemas como cualquier otra persona”, afirmó. Esa frase explica por qué su figura conecta con tanta gente. No quiere construir una imagen inalcanzable, al contrario, enseña las grietas.

Luis de la Fuente ha construido una España que se reconoce en sus jugadores

La entrevista de Cucurella ofrece la posibilidad de mirar a España desde dentro. Hay un grupo que bromea con tatuajes, que protege a Lamine, que entiende la competencia entre compañeros, que escucha a Rodri como capitán y que ha aprendido a convivir con la presión después de ganar la Eurocopa.

Ese es el verdadero dato de interés antes del debut. España no llega solo con talento. Llega con una identidad emocional bastante definida. Y en un Mundial, donde el calendario aprieta y los partidos se deciden por detalles, esa química acaba siendo diferencial.